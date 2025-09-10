Pilotprojekt zur freiwilligen Rücknahme von Ceramin-Produkten

Im Rahmen des Projekts werden Verlegereste und Restware aus Ceramin-Produkten von Handwerkern über die Filialen von Hawo gesammelt und zu Classen zurückgeführt. Perspektivisch soll dies auch für ganze, bereits verbaute Ware gelten. Die Rücknahme erfolgt in Kunststoffboxen, die Hawo in seinen Filialen bereitstellt. Nach dem Befüllen werden diese Boxen in die Hawo-Zentrale nach Heppenheim transportiert, von wo aus Classen die Weiterleitung nach Kaisersesch organisiert, um die Produkte umweltgerecht und vollständig zu recyceln.

Das Pilotprojekt läuft bis zum 31. Dezember 2025 und wird während der gesamten Laufzeit eng begleitet und ausgewertet. Sollte es erfolgreich verlaufen, ist die Ausweitung auf weitere Partner geplant.