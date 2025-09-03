Haushaltsnahe Lösung gegen Batteriebrände

Statt einer zusätzlichen Tonne setzt die SaveBox auf einen Spezialdeckel für gängige Restmülltonnen. Darin befindet sich ein feuerfestes Fach, in dem Altbatterien und Akkus haushaltsnah gesammelt werden können. Die Kammer ist hitzebeständig bis 1.300 °C und schützt so vor Bränden.

Das Konzept stammt von Deniz Keser und Julian Röder, die damit eine bürgerfreundliche Alternative zum oft diskutierten, aber schwer umsetzbaren Batteriepfandsystem bieten wollen. Ergänzt wird die SaveBox durch den SaveBag für beschädigte Akkus, den SaveDot zur Pole-Abdeckung sowie eine App zur digitalen Rückmeldung.

Einen ausführlichen Bericht zur SaveBox lesen Sie in der September-Ausgabe des RECYCLING magazins.