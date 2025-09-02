Industrie-Teleskoplader 360 G im Härtetest

Die Hündgen Entsorgungs GmbH & Co. KG blickt auf eine über 75-jährige Firmengeschichte zurück. Seit der Gründung im Jahr 1949 hat sich das Unternehmen zu einem überregionalen Experten für Logistik, Sortierdienstleistungen, Recycling von Wertstoffen aus Abfallgemischen sowie die Produktion von Ersatzbrennstoffen und Rezyklaten entwickelt. In der hochmodernen Sortieranlage in Swisttal werden Leichtverpackungsabfälle von rund 3 Millionen Haushalten verarbeitet. Zusätzlich betreibt Hündgen einen Containerdienst mit etwa 1.000 Containern sowie zwei regionale Wertstoffhöfe.

Im 20-Stunden-Betrieb, verteilt auf drei Schichten, ist der 360 G im Einsatz. Insbesondere bei der Verdichtung zeigt sich, wie wichtig eine zuverlässige und leistungsstarke Maschine ist. Ein zentrales Ziel bei Hündgen: Mindestens 21 Tonnen Material sollen in 15 Minuten verladen werden. Der 360 G übertraf dieses Soll deutlich – mit 23,4 Tonnen pro 15 Minuten beweist er sich als äußerst leistungsfähiger Helfer im fordernden Umschlagprozess.

Die Entscheidung für Sennebogen fiel aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem Vorgängermodell 355 E. Schon damals überzeugte der Teleskoplader durch seine zuverlässige Abgasnachbehandlung mit Partikelfilter und Adblue-System – ein deutlicher Vorteil gegenüber vergleichbaren Maschinen anderer Hersteller, bei denen es immer wieder zu Problemen kam. Auch beim aktuellen 360 G zeigt sich diese Stärke wieder: Im anspruchsvollen Recyclingbetrieb läuft die Technik stabil und wartungsarm.

Gegenüber den bisherigen Modellen bringt der 360 G zusätzliche Vorteile mit: effizienteres Arbeiten, mehr Geschwindigkeit und Zeitersparnis im Prozess. Mit einer Traglast von bis zu 6 Tonnen und einer Hubhöhe von bis zu 8,5 Metern bietet der Teleskoplader zudem jede Menge Reserven für anspruchsvolle Aufgaben. Auch die hochfahrbare Kabine trägt dazu bei, dass der Fahrer stets den Überblick behält und ergonomisch arbeiten kann – Beschwerden im Nackenbereich sind jetzt kein Thema mehr.

Mit dem 360 G testet Hündgen Entsorgung eine Maschine, die in puncto Leistung, Verlässlichkeit und Fahrerkomfort neue Maßstäbe setzt. Die bisherigen Erfahrungen im Drei-Schicht-Betrieb sprechen eine klare Sprache: Der Teleskoplader passt zum Einsatzprofil und unterstützt die Prozesse effizient – eine zukunftsfähige Lösung für einen modernen Recyclingbetrieb.