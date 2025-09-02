Anzeige

Matterr baut Depolymerisationsanlage im Chemiepark Knapsack

Das Recyclingunternehmen Matterr siedelt sich im Chemiepark Knapsack an und wird im Werksteil Hürth eine kleinindustrielle Depolymerisationsanlage mit einer Jahreskapazität von rund 10.000 Tonnen bauen.
Matterr baut Depolymerisationsanlage im Chemiepark Knapsack
Copyright: Matterr
Anzeige

Der Spatenstich ist für 2026 geplant. In der neuen Anlage sollen rund 30 Menschen arbeiten.

Das patentgeschützte Depolymerisationsverfahren von Matterr verarbeitet komplexe, gemischte PET-Abfälle – wie Mischgewebe und mehrschichtigen Verpackungen – unter atmosphärischem Druck in seine ursprünglichen Primärstoffe. Nach einer Aufreinigung können diese in bestehenden Polyester-Produktionsanlagen zu neuwertigen Produkten verarbeitet werden und dabei fossile Rohstoffe aus petrochemischen Verfahren vollständig ersetzen. Für seine Produktion wird das Unternehmen in Knapsack die vorhandene Verbundstruktur nutzen und einzelne Stoffe von Anlagenbetreibern vor Ort beziehen.

Der Chemiepark Knapsack entwickelt sich seit einigen Jahren in Richtung Kreislaufwirtschaft. Matterr ist bereits das dritte Unternehmen am Standort, das sich dem Thema Recycling widmet. Im letzten Jahr sicherte sich bereits LyondellBasell eine große Fläche im neuen Werksteil Hürth-Süd, um dort ein integriertes Recycling- und Weiterverarbeitungszentrum für Kunststoffabfälle zu bauen. Schon seit April 2021 recycelt Palurec in einer Anlage im Chemiepark Knapsack erfolgreich Getränkekartons. Zudem kann im seit 2009 bestehenden Ersatzbrennstoffkraftwerk aus Abfällen, die sich nicht mehr recyceln lassen, Dampf gewonnen werden. Dieser Dampf ist wiederum wichtiger Teil der Produktion am Standort.

Quelle: Matterr
FacebookTwitterPinterestThreadsBlueskyEmail

Verwandte Artikel

Advanced Recycling Conference 2025

Strategische Partnerschaft für die Kunststoffaufbereitung

Neue Erema-Maschinenserie produziert Agglomerate

Advanced Recycling Conference 2025: Beiträge jetzt einreichen

Pyrum erhält Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn für neues Werk

Zukunftsfähige Kreislaufwirtschaft mit klaren Regeln für chemisches Recycling

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link