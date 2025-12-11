Anzeige

Wertvolles aus Windelabfällen

BASF und Essity haben sich mit der Technischen Universität Wien zusammengetan, um das Recycling von absorbierenden Hygieneprodukten (AHP) zu revolutionieren.
Wertvolles aus Windelabfällen
Anzeige

Das Pilotprojekt zur Gasifizierung zeigt, dass gebrauchte Windeln und andere absorbierende Hygieneprodukte ohne aufwändige Vorbehandlung in wertvolle Rohstoffe für neue chemische Produkte umgewandelt werden können. Das dabei entstehende Gasgemisch enthält Kohlenmonoxid und Wasserstoff, die als Ausgangsmaterial für die chemische Produktion verwendet werden können, wodurch der Kohlenstoff-Kreislauf geschlossen wird.

Die Gasifizierungstechnologie von BASF und der TU Wien hat dieses Ergebnis ermöglicht. Bei der Gasifizierung werden Feststoffe wie Abfälle bei hohen Temperaturen über 600 °C in Gas umgewandelt. Dank dieses Verfahrens werden Windelabfälle desinfiziert und in hochwertige Rohstoffe umgewandelt, die den Standards von Primärrohstoffen entsprechen.

Quelle: BASF
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Regelungsbedarf für chemisches Kunststoffrecycling

Advanced Recycling Conference zeigt Technologietrends

Kunststoffland NRW begrüßt Anrechenbarkeit des chemischen Recyclings Quoten

Kartierung der globalen fortschrittlichen Kunststoffrecycling-Kapazitäten

Neue Recyclingroute für Automobilkunststoffe

Erneuerbarer Kohlenstoff als Treiber der Transformation der europäischen Chemieindustrie

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link