BDE fordert ambitioniertes globales Plastikabkommen

Deutschland und Europa verfügen über hochentwickelte Recycling-Infrastruktur, doch steigende Kosten, sinkende Rezyklatnachfrage, Billigimporte und niedrige Neu-Kunststoffpreise setzen die Branche unter massiven Druck. „Das Kunststoffrecycling droht zu kollabieren. Gerade jetzt braucht es unser Know-How, um weltweit den Durchbruch zu schaffen“, warnt Siegesmund. Das Abkommen dürfe kein Minimalkompromiss werden. „Nur mutige Maßnahmen entlang des gesamten Lebenszyklus entfalten Wirkung“, so Siegesmund.

Über 100 Staaten befürworten Produktionsbegrenzungen – ein Schritt, den der BDE unterstützt. Gleichzeitig müsse verhindert werden, dass hohe EU-Standards durch Importe aus Ländern mit laxeren Regeln unterlaufen werden. Wir brauchen globale Spielregeln, damit nachhaltige Unternehmen nicht benachteiligt werden.

Ein Hebel sieht der BDE in Deutschland beim Thema öffentliche Beschaffung: Produkte mit Rezyklatanteil sollten bevorzugt werden.

Zentrale Forderungen des BDE

Design for Recycling: Produkte recyclinggerecht gestalten, Materialvielfalt reduzieren, nicht-rezyklierbare Kunststoffe vermeiden.

Erweiterte Herstellerverantwortung (EPR): Weltweite Verpflichtung zur Sammlung, Sortierung und Verwertung.

Regeln für Kunststoffabfallhandel: Strenge Kontrolle, nur verarbeitbare und saubere Sekundärrohstoffe zulassen, sinnvolle Exporte ermöglichen.

Recyclinginfrastruktur ausbauen: Deponierung verwertbarer Abfälle beenden, Kapazitäten weltweit stärken.

Märkte für Rezyklate fördern: Mindestquoten und Bevorzugung in der öffentlichen Beschaffung.

Der BDE sieht im Abkommen eine historische Chance, den Übergang von der Wegwerfgesellschaft zur Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen. „Ein starkes Abkommen schützt nicht nur die Umwelt, sondern fördert auch Innovation, Investitionen und grüne Jobs – in Deutschland, Europa und weltweit“, so Siegesmund abschließend.