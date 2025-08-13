Neue Ökobilanz zu Silphie-Papier

Das LCA wurde nach den international anerkannten Standards ISO 14040/44 durch das Fraunhofer UMSICHT durchgeführt und einem Review durch die GreenDelta GmbH unterzogen. Es analysiert den gesamten Lebenszyklus der Silphie-Faser bzw. des Silphie-Papiers – von der Aussaat über die Verarbeitung bis hin zur Herstellung des Papiers. Die Berechnungen wurden exemplarisch für Silphie-Papier mit einer Grammatur von 115 g/m² durchgeführt und liefern belastbare, wissenschaftlich fundierte Ergebnisse zur Umweltwirkung des Materials über den gesamten Lebenszyklus hinweg.

Die neue Ökobilanz wurde aufgrund der Optimierung des Produktionsprozesses erstellt. Dabei erfolgt erst nach der Biogaserzeugung die Fasergewinnung durch ein biothermisches Verfahren. Diese Prozessveränderung ermöglicht eine noch effizientere Nutzung der Silphie-Pflanze zur Biogaserzeugung und führt zu signifikant verbesserten Ergebnissen beim CO 2 -Fußabdruck der Faser und des Papiers. Zudem wurden aktuelle Hintergrunddaten und neue Produktionsdaten einer Partner-Papierfabrik integriert.

Besonders hervorzuheben sind die Ergebnisse zu den CO₂-Emissionen: Silphie-Fasern haben bei Berechnung mittels Substitutionsansatz einen netto-negativen Carbon Footprint in Höhe von -257 kg CO₂-Äq./t Faser, da durch die Bioenergieerzeugung mehr CO₂ Emissionen eingespart werden, als bei der Herstellung der Silphie-Fasern entstehen. Außerdem konnte bei Berechnung mittels Substitutionsansatz festgestellt werden, dass sich durch den Einsatz von Silphie-Papier mit Frischfaser eine Einsparung von ca. 73% gegenüber Kraftliner ergibt. Beim Einsatz von Silphie-Papier mit recycelten Fasern ergibt sich eine Einsparung von ca. 66% gegenüber Testliner. Darüber hinaus wurden sämtliche Ergebnisse auch im Cut-Off Ansatz berechnet.