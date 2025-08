Aufbau des Tray-to-Tray-Recycling-Marktes

Im Gegensatz zum Bottle-to-Bottle-Recycling waren PET Schalen (PET-Trays) historisch untergenutzt; Schalen wurden vor den frühen 2020er Jahren selten gesammelt oder recycelt. Wenn recyceltes Material in Schalen verwendet wurde, stammte es typischerweise aus Flaschen, was Bedenken aufwarf, wertvolle Rohstoffe von geschlossenen Flaschenkreisläufen abzuziehen. Diese historische Vernachlässigung hat zu einer erheblichen Umweltbelastung geführt: Während etwa 1 Million Tonnen PET-Schalen jährlich in den EU-Markt eingeführt werden, gehen 70% dieses wertvollen Materials verloren – nur etwa 300.000 Tonnen werden derzeit für das Recycling gesammelt. Dies stellt eine kritische verpasste Chance für die Kreislaufwirtschaft dar und verdeutlicht den dringenden Bedarf für verbesserte Sammel- und Recyclinginfrastrukturen.

Glücklicherweise hat das Tray-to-Tray-Recycling in letzter Zeit als aufkommende Lösung innerhalb der breiteren Bemühungen zur Verbesserung der Kreislaufwirtschaft von Kunststoffverpackungen an Bedeutung gewonnen. Diese Entwicklung wird größtenteils durch jüngste Änderungen in der EU-Gesetzgebung vorangetrieben, einschließlich der Einwegkunststoff-Richtlinie (SUPD) und der wegweisenden Verpackungs- und Verpackungsabfall-Verordnung (PPWR). Diese Vorschriften haben nicht nur die erforderlichen Recycling-Anteilsschwellen in Getränkeflaschen erhöht, sondern setzen auch Ziele für Verpackungen jenseits von Flaschen, was Schalenhersteller dazu veranlasst, neue, dedizierte Quellen für recyceltes PET zu suchen.

Überwindung der Barrieren für eine Schalen-Kreislaufwirtschaft

Trotz seines Potentials bringt das Tray-to-Tray-Recycling heute mehrere Herausforderungen mit sich. PET-Schalen weisen oft komplexe Designs auf, einschließlich Mehrschichtstrukturen, Tinten, Klebstoffen und Etiketten, die das Sortieren und die Dekontamination erschweren. Im Gegensatz zu Flaschen sind Schalen in Form und Zusammensetzung weniger standardisiert, was die automatisierte Identifizierung und Trennung erschwert. Kontaminationen – wie Lebensmittelrückstände oder eingebettete Fremdmaterialien – können die Sortiergenauigkeit weiter beeinträchtigen, insbesondere nachdem Schalen zu Ballen gepresst wurden.

Die Sammelinfrastruktur bleibt ein großer Engpass. Während PET-Flaschen von gut etablierten Pfandsystemen und hohen Sammelquoten profitieren, werden Schalen oft mit gemischten Verpackungen gesammelt oder gar nicht. Darüber hinaus ist die Technologie zum Sortieren von PET-Schalen in eine separate, dedizierte Fraktion noch keine Standardpraxis, im Gegensatz zu Flaschen. Dies führt oft dazu, dass gesammelte Schalen in der gemischten PET-Fraktion oder im allgemeinen Reststrom verloren gehen. Diese inkonsistente Rohstoffqualität und begrenzte Verfügbarkeit erhöhen die Kosten und Komplexität der Produktion von lebensmitteltauglichem recyceltem PET aus Schalen erheblich.

Förderung des Tray-to-Tray-Recycling durch modernste Technologie

Die Branche reagiert auf die Komplexitäten des Tray-to-Tray-Recycling mit zunehmend ausgereiften Innovationen. Fortschrittliche sensorbasierte Sortiersysteme spielen nun eine zentrale Rolle bei der Ermöglichung einer hochwertigen Rückgewinnung von PET-Schalen. Traditionelle NIR-Systeme wie Tomras Autosort können beispielsweise zwischen ein- und mehrschichtigen PET-Schalen unterscheiden. Diese Unterscheidung ist von entscheidender Bedeutung, da nur einschichtige Schalen für hochwertiges, geschlossenes Recycling geeignet sind.

Einige der bedeutendsten Entwicklungen finden auf Flake-Ebene statt, wo Sortiertechnologien eingesetzt werden, um eine breite Palette von Kontaminanten zu erfassen. Ausgestattet mit Multi-Sensor-Konfigurationen können diese Maschinen gleichzeitig Flakes nach Polymertyp, Farbe, Transparenz und Materialalterung erkennen. Diese Präzision ist wesentlich für die Entfernung von Substanzen wie PVC, Metallen und undurchsichtigen Partikeln.

Nachdem Schalen zu Flakes zerkleinert wurden, nutzt Tomras Innosort-Flake-System schnelle, intelligente Sortierung, um Materialien präzise nach Polymertyp, Farbe und Transparenz zu trennen. Seine Hochgeschwindigkeitsfähigkeiten entfernen effizient typische Kontaminanten wie undurchsichtiges PET, PVC, PC und andere unerwünschte Partikel, minimieren Materialverluste und schaffen die Grundlage für einen sehr sauberen Output.

Aufbauend auf dieser Grundlage verfeinert Autosort FLake den Flake-Strom noch weiter. Dieses High-End-Anwendungssystem liefert außergewöhnliche Genauigkeit auf feinsten Erkennungsebenen und ist sogar in der Lage, Metalle und Mehrschichtsysteme zu erkennen. Durch den Einsatz vielschichtiger Sortiertechnologien behandelt es komplexe Verunreinigungen, die andernfalls die Qualität beeinträchtigen könnten. Die kombinierte Anstrengung dieser beiden Sortierstufen ist ein unverzichtbares Werkzeug für Hersteller, die die strengen Anforderungen von Verpackungen für Lebensmittel erfüllen möchten.

Einige Anlagen betreiben duale Sortierlinien für klare und farbige PET-Fraktionen und nutzen Flake-Level-Erkennung, um eine kontinuierliche, flexible Produktion zu ermöglichen. Durch das Erreichen von Reinheitsgraden von 99% und höher können diese Systeme Recyclern ermöglichen, die strengen Benchmarks für lebensmitteltaugliche Anwendungen zu erfüllen, während sie gleichzeitig den Ertrag steigern und die Bandbreite recycelter Inhalte erweitern, wie Schalen, die für die Mikrowellennutzung geeignet sind.

Verbindung von Post-Consumer- und Post-Industrial-Strömen

Tray-to-Tray-Recycling bezieht Material sowohl aus Post-Consumer- als auch aus Post-Industrial-Quellen – jede bietet unterschiedliche Vor- und Nachteile. Post-Industrial-Abfall, wie Verschnitt von Thermoformlinien oder verworfene Chargen, weist typischerweise sauberes und homogenes PET auf, was es ideal für die direkte Wiederaufbereitung macht. Im Gegensatz dazu sind Post-Consumer-Schalen, die durch kommunale Sammelsysteme zurückgewonnen werden, variabler in der Zusammensetzung und enthalten oft Mehrschicht-Designs, Etiketten und Restkontamination. Trotz dieser Komplexitäten ist Post-Consumer-Recycling kritisch für die Skalierung der Kreislaufwirtschaft auf Verbraucherebene.

Tomras Sortiertechnologien sind im Stande, beide Ströme zu behandeln – sie verbessern Qualität und Konsistenz durch intelligente Sensorkonfigurationen, die sich an die Rohstoffvariabilität anpassen. Durch die Integration von Post-Consumer- und Post-Industrial-Inputs können Recycler den Durchsatz optimieren und recyceltes PET erzeugen, das die Spezifikationen für die Produktion neuer Schalen erfüllt.

Skalierung des Tray-to-Tray-Recycling für die Zukunft

Tray-to-Tray-Recycling hat das Potenzial, eine Mainstream-Lösung für das Management von Post-Consumer-PET-Verpackungen zu werden. Während das Segment im Vergleich zum Flaschenrecycling noch in seinen Anfängen steht, können Innovation und expandierende Infrastruktur diese Lücke Schritt für Schritt schließen. Investitionen in automatisierte Sortiertechnologien, Materialstandardisierung und dedizierte Sammelsysteme werden voraussichtlich die Rohstoffkonsistenz und Recyclat-Qualität verbessern. Kollaborative Anstrengungen zwischen Verpackungsherstellern, Recyclern und Ausrüstungsherstellern werden kritisch sein, um Operationen zu skalieren und Design-for-Recycling-Barrieren zu überwinden. Gleichermaßen kritisch wird die regulatorische Genehmigung für die Verwendung von recyceltem Inhalt in Lebensmittelschalen sein. Sobald die laufende Überprüfung positiv abgeschlossen ist, kann die Branche einen neuen Impuls erwarten.

Tray-to-Tray-Recycling ist bereit, sich in den kommenden Jahren von einer Nischen-Innovation zu einem Kernpfeiler kreislauffähiger Verpackungssysteme zu entwickeln. Dies bietet einen gangbaren Weg, die Abhängigkeit von Neukunststoff zu reduzieren und entscheidende Recycling-Anteilsziele zu erreichen.