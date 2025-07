Strategische Partnerschaft für die Kunststoffaufbereitung

Freepoint Eco-Systems plant, in den wichtigsten europäischen Märkten Sortier- und Aufbereitungsanlagen für schwer zu recycelnde Kunststoffe zu errichten und sie zu einem Netzwerk zusammenzuschließen. Source One solldiese Anlagen als EPC-Auftragnehmer umsetzen. Mit der EPC-Funktion übernimmt Source One die Entwicklung (Engineering), Beschaffung (Procurement) und den Bau (Construction) der Anlagen. Die Aufbereitungsanlagen sollen gemischte Kunststoffabfälle in hochwertige Rohstoffe umwandeln, die sowohl für das chemische als auch für das mechanische Recycling geeignet sind.

Das Material aus den Aufbereitungsanlagen soll auch die eigenen Pyrolyseanlagen von Freepoint versorgen sowie darüber hinaus auch andere Upcycling-Initiativen auf dem Kontinent unterstützen.