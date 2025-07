Batteriebrände: Verbände fordern Politik zum Handeln auf

Täglich ereignen sich allein in Deutschland rund 30 Brände in Entsorgungsanlagen und Sammelfahrzeugen durch falsch entsorgte Batterien und Akkus. Deren Zahl wächst bedrohlich, allein in den vergangenen Monaten kam es mehrfach zu Großbränden in Recyclinganlagen. Mit spürbarer Auswirkung auf die gesamte Entsorgungsinfrastruktur.

Seit Jahren nehmen Brände durch sogenannte Fehlwürfe von Batterien drastisch zu – die Folge sind Schäden in Milliardenhöhe und existenzbedrohende Risiken für Beschäftigte, Feuerwehrmänner und Anwohnern in umliegenden Gemeinden. Die Versicherer reagieren mit steigenden Prämien oder schließen Absicherungen komplett aus.

In ihrem Brief an Bundesumweltminister Schneider, Bundeswirtschaftsministerin Reiche und die Landesumweltminister stellen der BDE und bvse konkrete Forderungen:

Einführung eines generellen Batteriepfandsystems

Herstellerfinanzierte Fondslösung zur Absicherung der Recycling- und Entsorgungswirtschaft im Schadensfall

Kennzeichnungspflicht zur besseren Verbraucheraufklärung für Batterien und Altgeräte mit Akkus

Verbot von Einweg-E-Zigaretten oder mindestens Einführung eines Pfands

Anja Siegesmund, Geschäftsführende BDE-Präsidentin, erklärt: „Seit Jahren ist unsere Branche mit immer häufigeren Bränden konfrontiert, die auf Batterien zurückzuführen sind. Die Betriebe haben gehandelt und erheblich in Brandschutzmaßnahmen investiert. Das alleine reicht aber nicht – das Problem muss an der Wurzel gepackt werden. Der Bund, die Länder und die Wirtschaft müssen entschlossen gemeinsam handeln.“

Zudem kritisiert bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock die bisherigen gesetzlichen Regelungen als unzureichend: „Die geplanten Novellen im Batterie- und Elektroaltgeräte-Recht reichen bei weitem nicht aus. Was wir brauchen, ist ein verbindlicher Runder Tisch von Bund, Ländern und der Wirtschaft – als Grundlage für ein wirksames und dringend notwendiges Gesetzgebungsverfahren. Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern zwölf, heißt: Die Entsorgungswirtschaft steht kurz vor dem Kollaps!“

Die Verbände weisen darauf hin, dass ein Großteil der Brände in Sortier- und Entsorgungsanlagen wird durch Lithium-Ionen-Batterien ausgelöst wird. Die Brände würden pro Jahr Schäden in dreistelliger Millionenhöhe verursachen. Daraus resultiere, dass Prämien für Versicherungen drastisch oder ganz verweigert werden. Weitere europäische Verbände rufen zu Maßnahmen auf, wie Einwegpfand, Herstellerfonds oder Batteriekennzeichnung.

Die Entsorgerverbände drängen auf rasches und entschlossenes Handeln, um Sicherheitsrisiken zu reduzieren, die Entsorgungsinfrastruktur zu schützen und die Kreislaufwirtschaft zukunftsfest zu machen.