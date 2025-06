Kunststoffland NRW Mitgliederversammlung

Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde deutlich: Nachdem der Verband auch im vergangenen Jahr mit umfangreichen Aktivitäten ein klar erkennbar stärkeres Gewicht auf die politische Vertretung seiner Mitglieder gelegt hat, wurden zahlreiche neue Aktivitäten ergriffen, um die Ertragskraft der Mitglieder in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld zu stärken. So hat Kunststoffland NRW über die Begleitung der Landesgemeinschaftsstände auf nationalen und internationalen Messen hinaus erstmals auf der KUTENO einen eigenen Gemeinschaftsstand organisiert und wird im September auf der Kunststoffenbeurs in s’Hertogenbosch ebenfalls einen Gemeinschaftsstand anbieten. Zu den Unterstützungsmaßnahmen beim Outgoging gehörte auch die Organisation einer Delegationsreise und der Besuch der Plastpol in Polen. Mit Guided Tours auf der Fakuma und auf der kommenden K will der Verband die Mitglieder zudem unterstützen, den Messegästen ihre Kompetenzen zu demonstrieren. Hinzu kommen zahlreiche Netzwerkveranstaltungen zu Themen wie Defense, Digitalisierung, Fachkräftemangel, Klimaschutz und Kunststoff-Kreislaufwirtschaft, die nicht nur dazu beitragen sollen, die Mitglieder bei einer effizienten Produktion zu unterstützen, sondern auch neue Branchen zu erschließen. „Mit unseren breit aufgestellten Aktivitäten auf allen relevanten Ebenen bieten wir unseren Mitgliedern wertvolle Unterstützung, um den wirtschaftlichen Herausforderungen, denen sich die Kunststoffindustrie aktuell stellen muss, erfolgreich zu begegnen“, so Kunststoffland NRW-Geschäftsführer Dr. Ron Brinitzer.

Darüber hinaus hat der Verband seine Rolle als Sprachrohr der Branche in NRW in die Politik weiter verfestigt. Ron Brinitzer unterstreicht: „Ob Parlamentarische Frühstücke, Positionspapiere (beispielsweise zum Thema „Pfandpflicht für Lithium-Ionen-Batterien“), das von uns initiierte jährliche Branchengespräch mit NRW-Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Neubaur oder die aktive Begleitung der Koalitionsverhandlungen in Berlin“, so Ron Brinitzer, „dieser Auszug unserer Aktivitäten verdeutlicht, dass wir verstärkt die Politik adressieren, um in einer immer schwierigeren wirtschaftlichen Situation für verbesserte Rahmenbedingungen unserer Mitglieder zu kämpfen. Und mit Blick auf die diesjährige Weltleitmesse K in Düsseldorf lässt sich zusammenfassen: Nach den großen Erfolgen unserer High-Level Empfänge in 2019 und 2022 anlässlich der K-Messeeröffnung werden wir auch in diesem Jahr mit unserem High-Level Empfang am Vorabend der K der Branche wieder eine Bühne bieten, um mit der Politik in den Dialog einzutreten.“

Neben den inhaltlichen Schwerpunkten standen auch Wahlen bzw. Wiederwahlen an. Einstimmig bestätigt wurden Peter Barlog (BARLOG Plastics GmbH) und Dr. Jörg Ulrich Zilles (Quarzwerke GmbH HPF The Mineral Engineers) als stellvertretende Vorsitzende des Vorstands sowie Prof. Reinhard Schiffers und Tanja Gutsmann (bislang kooptiert) als Mitglieder des Vorstands. Ebenfalls einstimmig als Kassenprüfer wieder gewählt wurde Dr. Thomas Wagner (CMC2 GmbH). Andreas Kroll (Büchner Barella Assekuranzmakler GmbH) steht als Kassenprüfer nicht mehr zur Verfügung. Auf ihn folgt Tim Steltenkamp (Marubeni International (Europe) GmbH).

Der Vorstand des Vereins kunststoffland NRW e. V. in der Übersicht:

Vorsitzende:

Ines Oud, SIMCON kunststofftechnische Software GmbH

Stellvertretende Vorsitzende:

Peter Barlog, Barlog Plastics GmbH

Dr. Jörg Ulrich Zilles, Quarzwerke GmbH HPF The Mineral Engineers

Schatzmeister:

Dr. Patrick Glöckner, Evonik Industries AG

Weitere Mitglieder des Vorstands: