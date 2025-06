Die fortschrittlichste norwegische Sortieranlage

Infinitum AS ist die führende Stiftung, die seit 1999 das norwegische Pfandsystem verwaltet. Die Norweger sind Weltmeister bei der Rückgabe von leeren Flaschen und Dosen. In Norwegen können alle Hersteller und Importeure von Getränken in Dosen oder Einwegflaschen (PET) ihre Produkte im Pfandsystem registrieren lassen.