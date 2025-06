27. Internationaler Altkunststofftag 2025 in Dresden

Mehr als 300 Teilnehmende aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung werden in der Sächsischen Landeshauptstadt erwartet, um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten und Perspektiven für eine zukunftsfähige Branche zu entwickeln. Die Tagung beginnt am 24. Juni um 13 Uhr mit einer Eröffnung durch Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des bvse. Im Anschluss liefert Ton Emans, Präsident von Plastics Recyclers Europe, in seiner Keynote richtungsweisende Impulse für den Neustart der Branche.

Der frühe Nachmittag steht ganz im Zeichen kontroverser und hochaktueller Diskussionen: In zwei aufeinanderfolgenden Talkrunden werden zunächst die Auswirkungen neuer gesetzlicher Rahmenbedingungen auf die Kunststoffverwertung beleuchtet. Gunda Rachut von der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister, Bettina Rechenberg vom Umweltbundesamt, Dr. Fritz Flanderka, Reclay Holding sowie bvse-Vizepräsident Dr. Herbert Snell diskutieren unter der Moderation von Dr. Martin Engelmann (IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen) mögliche Chancen und Herausforderungen. Direkt im Anschluss wird es brisant: Ist die thermische Verwertung von Kunststoffen eine sinnvolle Ergänzung oder ein Rückschritt im Sinne der Kreislaufwirtschaft? Darüber debattieren u. a. Thomas Fischer (DUH), Dr. Alexander Gosten (DGAW) und Prof. Dr. Peter Quicker (RWTH Aachen) unter der Leitung von Dr. Thomas Probst vom bvse.

Am späten Nachmittag vertieft sich das Programm in zwei parallelen Workshops: Während sich Workshop A dem Partnerland Polen widmet und Einblicke in Marktstrukturen, gesetzliche Rahmenbedingungen und grenzüberschreitende Herausforderungen bietet, beleuchtet Workshop B zentrale Themen rund um Mengen, Märkte und Preise im Kunststoffrecycling. Hier stehen u. a. Studienergebnisse von Conversio, Marktentwicklungen sowie Rezyklatmengenprognosen für 2030 im Mittelpunkt.

Ab 19 Uhr lädt der bvse zum traditionellen Get together bei einem sommerlichen BBQ ein – eine Gelegenheit zum Netzwerken in entspannter Atmosphäre.

Der zweite Veranstaltungstag beginnt am 25. Juni um 9:30 Uhr mit Workshop C unter dem Titel „Kunststoffproduktgestaltung im interdisziplinären Dialog“. Praxisnahe Fachvorträge widmen sich Themen wie der sortiergerechten Gestaltung von Kunststoffprodukten, dem Einsatz von Rezyklaten im Bauwesen und Automotive-Bereich sowie innovativen Recyclingverfahren wie dem Schockwellenverfahren für galvanisierte Kunststoffe. Der Workshop bietet Raum für technischen Austausch und kreative Lösungsansätze im Dialog zwischen Design, Technik und Recyclingpraxis.

Begleitend zur gesamten Veranstaltung steht den Teilnehmenden ein Ausstellerbereich, der Einblicke in aktuelle Entwicklungen, Technologien und Services der Branche bietet, sowie eine Produktausstellung zur Verfügung.

