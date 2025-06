BASF nimmt Batterierecycling-Anlage zur Herstellung von Schwarzmasse in Betrieb

BASF nimmt Batterierecycling-Anlage zur Herstellung von Schwarzmasse in Betrieb

BASF hat die Anlage zur Herstellung von Schwarzmasse in Schwarzheide, Deutschland, in Betrieb genommen. Bei der Anlage handelt es sich laut Unternehmen um eine der größten kommerziellen Anlagen für Schwarzmasse in Europa mit einer jährlichen Verarbeitungskapazität von bis zu 15.000 Tonnen ausgedienter Lithium-Ionen-Batterien und Produktionsausschüssen.