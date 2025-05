Bayerns erster Self-Service-Wertstoffhof geht in Dauerbetrieb

„Der im Juni 2024 als erster Self-Service-Wertstoffhof in Bayern gestartete und im Dezember 2024 um ein halbes Jahr verlängerte Pilotbetrieb hat gezeigt, dass der Self-Service-Wertstoffhof eine verlässliche und stark nachgefragte Ergänzung zum bestehenden Angebot darstellt“, so Christoph Wufka, Vorstand des Kommunalunternehmens.

Bis Mitte Mai 2025 wurden insgesamt 534 Buchungen (im Durchschnitt 45 Buchungen im Monat) über die digitale Plattform MAEX verzeichnet. Besonders bemerkenswert: Über 60 % aller Buchungen entfielen auf die zweite Hälfte der Pilotphase. Die Nutzung stieg signifikant an, nachdem die ursprünglich erhobene Buchungsgebühr von 3,- Euro im Dezember 2024 abgeschafft wurde.

Aktuell stehen den Bürger*innen 54 Zeitslots pro Woche zur Verfügung. Die durchschnittliche Auslastung liegt stabil bei 30 %. Besonders gefragt sind die Zeitfenster am Montag und Samstagnachmittag, was den Wunsch nach flexiblen Entsorgungsmöglichkeiten außerhalb klassischer Öffnungszeiten unterstreicht. Die Daten zeigen auch, dass viele Bürger*innen den Wertstoffhof in den Abendstunden nach Dienstschluss des Regelbetriebs nutzen.

Am Standort Pöcking können derzeit acht Abfallfraktionen abgegeben werden, darunter:

Altglas

Alttextilien

Verpackungsabfälle (Gelber Sack)

Grüngut

Papier

Kartonagen

Sperrabfall

Metallschrott

Am stärksten genutzt werden Grüngut, Sperrabfall und Kartonagen. Auch die Abgabe des Gelben Sacks – trotz bestehender Straßensammlung – erfolgt regelmäßig. Die Nutzung von Altglas- und Altkleidercontainern ist hingegen gering.

Über 600 Nutzer*innen aus dem Landkreis Starnberg sind mittlerweile in der MAEX-App registriert – ein Großteil davon stammt aus dem unmittelbaren Umkreis des Self-Service-Wertstoffhofs wie Pöcking, Starnberg, Feldafing und Tutzing. Auch eine Stammkundschaft lässt sich bereits erkennen. Während der gesamten Pilotphase kam es zu keinerlei Beschwerden, der technische Betrieb lief durchgängig stabil. Anpassungen bei der App-Gestaltung und ergänzende Beschilderung vor Ort haben das Nutzererlebnis zusätzlich verbessert.

In einem nächsten Schritt wird geprüft, ob das Konzept auf weitere Standorte im Landkreis übertragen werden kann, insbesondere der nordwestliche Bereich mit z. B. Inning oder Wörthsee steht hier im Fokus, um für mehr Bürger*innen ein Self-Service-Angebot zu schaffen.