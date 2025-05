Plastics Europe: Kontinuität im Vorstand

Dr. Ralf Düssel (Evonik) bleibt Vorsitzender, Dr. Guido Naberfeld (Covestro), Dr. Daniel Koch (Basell Polyolefine) und Dr. Klaus Wittstock (BASF) wurden als stellvertretende Vorsitzende gewählt. Philip O. Krahn (Otto Krahn Group) bleibt Schatzmeister. Die bisherigen Beisitzer, Uwe Dietsch (Inovyn), Michael Freutsmiedl (Borealis), Andreas Holzner (Baerlocher), Dr. Oliver Mieden (Westlake Vinnolit), Dr. Peter Prinz (Vynova), Wolf Sanner (Syensqo), Dr. Jürgen Stebani (Polymaterials) und Ute Spring (Dow), wurden ebenfalls im Amt bestätigt.

Dr. Ralf Düssel sieht den neu gewählten Vorstand gut aufgestellt für die bevorstehenden Aufgaben: „Wettbewerbsfähigkeit und Kreislaufwirtschaft, bleiben der Fokus unserer Arbeit. Es ist für mich ein großes Privileg, diese Transformation gemeinsam mit Dr. Christine Bunte, dem Vorstandsteam und den Mitgliedern von Plastics Europe Deutschland aktiv gestalten zu dürfen.“

Dr. Christine Bunte, Hauptgeschäftsführerin von Plastics Europe Deutschland, dankt den Mitgliedsunternehmen für ihr Engagement: „Unser Auftrag für die nächsten drei Jahre ist klar: Wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit der Kunststoffindustrie in Deutschland sichern, als Grundlage für die Transformation. Dafür braucht es eine enge Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette und eine klare Kommunikation unserer Ziele, die in der Plastics Transition Roadmap verankert sind. In diesem Zusammenhang freuen wir uns auf den konstruktiven Dialog mit der neuen, stark aufgestellten Bundesregierung.“

Bis 2050 soll die Kunststoffproduktion in Europa klimaneutral und wettbewerbsfähig sein. Wie das gelingen kann, zeigen die Mitgliedsunternehmen von Plastics Europe, vom 08 bis 15. Oktober auf der K 2025 in Düsseldorf, bei der Sonderschau „Plastics Shape the Future“ (Halle 6, C40).