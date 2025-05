Edelstahlrecycling für Indiens Zukunft

Brij Mohan Garg gründete das Unternehmen vor 40 Jahren als Metallhandel. Heute leiten es seine Söhne Rakesh und Manish. Unter ihrer Führung hat sich Hudei zum Spezialisten für Metallrecycling, insbesondere Edelstahl, entwickelt und gilt landesweit als Musterbetrieb für diese aufstrebende Branche.

„Unser Vater legte den Grundstein für das Unternehmen, doch erst die Idee meines Bruders Rakesh, das Recyclinggeschäft voranzutreiben, brachte uns in eine völlig neue Dimension“, erzählt der jüngere Bruder Manish Garg. „Wir erleben, dass Nachhaltigkeit in Indien immer wichtiger wird – nicht zuletzt durch die wachsenden Umweltauflagen und das steigende Bewusstsein der Bevölkerung. Durch die Wiederverwertung von Metallen reduzieren wir nicht nur den CO₂-Fußabdruck erheblich, sondern sorgen gleichzeitig für eine sauberere Umwelt – ein Anliegen, das uns als Familie sehr am Herzen liegt.“ Heute produziert Hudei 60.000 Tonnen Edelstahl pro Jahr und hat sich mit seiner konsequenten Ausrichtung auf Nachhaltigkeit längst einen Namen gemacht.

Technologie für den Markt der Zukunft

Aufgrund steigender Qualitätsanforderungen und zunehmender Umweltsensibilität hat Hudei im Jahr 2023 eine hochmoderne Sortieranlage mit Steinert-Technologie installiert. Die Investition zielt darauf ab, das Unternehmen für zukünftige Anforderungen zu rüsten und gleichzeitig als Vorbild für andere indische Recycler zu dienen. „Wir wollten einen Technologiepartner, der unsere Vision teilt und auf den wir uns verlassen können“, so Rakesh Garg. „Steinert bietet die besten Sortierlösungen, deshalb dominieren sie hier den Markt. Ihre Produkte arbeiten langlebig, hochpräzise und sind gleichzeitig leicht zu bedienen. Genau das braucht der indische Markt, um das Potenzial von Recycling voll auszuschöpfen.“

Das Herzstück der neuen Edelstahl-Sortieranlage bildet das sensorgestützte Sortiersystem Steinert ISS, welches Metalle mittels Induktionstechnologie hocheffizient separiert. Jedes leitfähige Objekt, das den Sensorbereich passiert, wird mit einer Empfindlichkeit von weit weniger als 1 mm erkannt. Dadurch lassen sich Verunreinigungen im Edelstahl auf ein Minimum reduzieren und sortenreine Produkte gewinnen. „Diese Qualitätssteigerung eröffnet uns nicht nur bessere Absatzchancen auf dem heimischen Markt, sondern macht uns auch für internationale Kunden attraktiver“, erklärt Manish Garg.

Zusammenarbeit und Know-how-Transfer

Für Hudei war neben der technischen Leistungsfähigkeit der Steinert-Systeme vor allem die enge Zusammenarbeit mit dem Team vor Ort entscheidend. „Wir wollten nicht nur eine Maschine kaufen, sondern auch das Know-how dahinter verstehen“, betont Manish. „Steinert hat uns in jeder Projektphase begleitet – von den ersten Testläufen bis zur Feinjustierung der Sortierprogramme. Ohne diese enge Partnerschaft hätten wir unser Vorhaben nicht so schnell und reibungslos umsetzen können.“

Mit der neuen Edelstahl-Sortieranlage setzt Hudei ein klares Zeichen für die Zukunft des Recyclingsektors in Indien. Als erfolgreicher Familienbetrieb beweisen die Garg-Brüder, dass sich Tradition, Nachhaltigkeit und hochmoderne Technik ideal ergänzen. Steinert sieht in dieser Partnerschaft einen Meilenstein, der auch andere indische Metallrecycler inspirieren soll.

„Unser Ziel ist es, dass mehr Unternehmen die Vorteile unserer Sortierlösungen kennenlernen und sich damit neue Märkte und Möglichkeiten erschließen“, sagt Abhishek Mukherjee, Head of Sales India bei Steinert, und: „Hudei zeigt eindrucksvoll, wie man mit innovativer Technologie und unternehmerischem Weitblick zum Vorreiter in einer wachsenden Branche werden kann.“

Qualität als Mantra für die Zukunft

Bei Hudei blickt man ebenso zuversichtlich wie ambitioniert in die Zukunft. Wenn es nach den Brüdern Garg geht, wird Hudei auch weiterhin eine treibende Kraft in der indischen Recyclingindustrie bleiben – gestärkt durch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Steinert und angetrieben von der gemeinsamen Vision, eine nachhaltige Wertschöpfungskette zu schaffen, die dem Land und seiner Umwelt zugutekommt.

„Am Ende profitieren alle – die Umwelt, unsere Kunden und wir selbst“, resümiert Manish Garg und zitiert den indischen Großindustriellen Ratan Tata: „Sobald man exzellente Qualität anbietet, ist man im Fokus der Kunden.“ „Das ist unser Mantra zum Erfolg und dank Steinert sind wir auf dem richtigen Weg.“