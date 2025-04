Saubermacher und Meinhardt Städtereinigung bauen Batterierecyclinganlage 

Saubermacher Recycling sortiert und recycelt im Rhein-Main-Gebiet über eine Milliarde Haushaltsbatterien jährlich. Um dem steigenden Recyclingbedarf bestmöglich zu begegnen, erweitert das Unternehmen gemeinsam mit Meinhardt seine Kapazitäten für Batterien sowie Elektrogroß- und Kleingeräte von Waschmaschinen über Smartphones und Wasserkocher. Die neue Anlage wird am Standort von Meinhardt in Ginsheim-Gustavsburg nach höchsten Sicherheits- und Brandschutzstandards errichtet. Die Inbetriebnahme ist für das kommende Jahr geplant. Die Gründung des Joint Venture findet vorbehaltlich der fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich statt.

Die neue Anlage soll haushaltsübliche Kleinbatterien, etwa aus Fernbedienungen, verwerten, aber auch spezielle Batterien aus Akkuschraubern oder Weidezäunen. Diese werden hochautomatisiert sortiert. KI-gestützte Verfahren ermitteln mittels Röntgenstrahlung, ob es sich beispielsweise um Alkali-Mangan- oder Lithium-Ionenbatterien handelt. So werden wertvolle Recyclingrohstoffe wie Nickel, Eisen, Zink oder Aluminium gewonnen, die unter anderem in der Stahlproduktion oder für die Herstellung neuer Batterien genutzt werden. Bis zu 100 Prozent der Metalle können einem Recycling zugeführt werden. Damit schließt sich der Stoffkreislauf. Neben Batterien soll die Anlage auch Elektroaltgeräte aufbereiten können. Die Trennung und Verarbeitung ermöglichen eine maximale Rückgewinnung von Metallen, Kunststoffen und Glas. Auch gefährliche Stoffe werden sicher entfernt und umweltgerecht entsorgt.