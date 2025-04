ZARE-Partnertreffen am 2. April 2025 bei Danninger in Passau

Am 2. April 2025 fand das diesjährige ZARE-Partnertreffen bei Danninger in Passau statt. Insgesamt 17 Teilnehmende aus dem Kreis der zertifizierten Altreifenentsorger kamen zusammen, um sich über aktuelle Entwicklungen in der Branche auszutauschen, strategische Themen zu diskutieren und gemeinsame Ziele zu formulieren.