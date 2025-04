Baustoffrecycling mit Kompaktprallbrecher in Großbritannien

Vor allem gemischter Bauschutt und Asphalt werden hier angeliefert und verarbeitet. Das Unternehmen BP Mitchell setzt dabei auf modernste Technik: Ein Beispiel ist die große Waschanlage, in der das Recyclingmaterial gereinigt und weiterverarbeitet wird, darunter viele der für England typischen roten Ziegel. Oder die neue hochmoderne Ciber Asphaltanlage, die Mischgut mit sehr guter Qualität erzeugt. Bei den mobilen Brech- und Siebanlagen finden sich einige Anlagen von Kleemann.

Bereits heute umfasst der Maschinenpark des britischen Unternehmens vier Backenbrecher Mobicat, zwei Grobstücksiebanlagen Mobiscreen und ein mobiles Haldenband Mobibelt von Kleemann. „Was uns bei den Kleemann-Anlagen immer wieder überzeugt, sind die innovativen Features und die leichte Bedienbarkeit. Unsere Leute kommen mit den Maschinen super zurecht. Alles lässt sich intuitiv und bequem einstellen und bedienen“, sagt Brendan Mitchell, Geschäftsführer von BP Mitchell.

Der neu hinzugefügte Kompaktbrecher Mobirex MR 100i NEO kommt mit sehr gemischtem und klebrigem Aufgabematerial zurecht. Produziert wird in Hatfield Material für den Straßenunterbau vom Typ 1. Dies besteht in Großbritannien aus einem Mix zerkleinerter und gesiebter Zuschlagstoffe von kleiner 40 mm Körnungen. Die Bandbreite an Partikelgrößen gewährleistet, dass sich das Material leicht verdichten lässt, um ein solides Fundament mit ausgezeichneter Tragfähigkeit zu schaffen. Zudem kann das recycelte Material zur weiteren Aufbereitung in der Waschanlage verwendet werden. Mithilfe des neuen Prallbrechers sind die recycelten Asphalt-Körnungen kleiner 20 mm zur Beschickung der Ciber Asphaltmischanlage geeignet.

Die MR 100i NEO überzeugt durch eine Vielzahl innovativer Funktionen, darunter die automatische Brechspaltverstellung. Diese reagiert schnell auf sich veränderte Materialien. Die Brechspaltverstellung lässt sich per Knopfdruck bedienen. Die Anlagenbediener können damit ihre Prozesse schneller und effizienter gestalten. Der Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen ist so einfach, dass sich die MR 100i NEO etwa mit sehr geringem Aufwand von der Waschanlagenbeschickung auf die Verarbeitung von recyceltem Asphalt (RAP) umstellen lässt.

Der geringe Kraftstoffverbrauch von nur 11 l/Std. bedeutet zugleich eine Kosteneinsparung. Von der 0 – 20 mm-Körnung produziert die MR 100i NEO heute stündlich bis zu 60 Tonnen. Zu dieser Leistung trägt auch das große Eindecker-Nachsieb mit seiner über 4 m³ großen Siebfläche bei. Das Material kann sich gleichmäßig auf der Siebfläche verteilen und es entsteht kein Flaschenhals. Bei den größeren Körnungen werden bis zu 100 t produziert.

Das britische Unternehmen blickt auf eine langjährige Zusammenarbeit mit Kleemann und der Niederlassung Wirtgen Limited. Neben der verlässlichen Anlage seien vor allem die Beratung und der Service entscheidend.