Pyrum und Schwalbe schließen Rahmenvertrag 

Es handelt sich dabei bereits um den zweiten Rahmenvertrag, neben dem mit Continental, den Pyrum in diesem Umfang abschließen konnte. Über den Abnahmepreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Auch die Lieferung von Fahrradreifen durch Schwalbe an Pyrum wird in diesem Zuge weiter ausgebaut.

Bereits seit 2020 arbeiten die Unternehmen im Rahmen der Recyclingforschung zusammen. 2023 wurde mit dem „Green Marathon“ der erste Fahrradreifen mit geschlossenem Produktionskreislauf vorgestellt. Schwalbe plant, zukünftig bei der Herstellung des gesamten Produktsortiments auf das rCB von Pyrum zu setzen und forscht intensiv, um dieses Ziel zu erreichen.