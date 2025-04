Wie die Sicherheit kritischer Materialien in Europa vom Recycling abhängen wird

Europa ist dabei, seine Kapazitäten zur Rückgewinnung kritischer Materialien zu erweitern und in Recyclingtechnologien zu investieren, um die Versorgung mit strategischen Rohstoffen zu sichern. Im März 2025 kündigte die EU-Kommission an, 47 Projekte für strategische Rohstoffe in ganz Europa zu finanzieren. Es wurden zehn Recyclingprojekte für kritische Materialien angekündigt, die sich auf die Rückgewinnung von Lithium, Nickel, Kobalt, Graphit und Mangan in Batteriequalität sowie von Seltenerdelementen für Magnetanwendungen konzentrieren. Die Projekte spielen eine wichtige Rolle, da die Region ihr ehrgeiziges Recyclingziel erreichen will, bis 2030 25 % des EU-Bedarfs an strategischen Rohstoffen durch Recycling zu decken.

Die Entwicklung einer Technologie zur Rückgewinnung kritischer Materialien in Europa ist aus der Not heraus entstanden. Seit 2024 hat China zunehmend globale Exportbeschränkungen für kritische Rohstoffe verhängt. Im Dezember 2024 wurden die Exporte von Antimon-, Gallium- und Germaniummineralien in die USA verboten, nachdem zuvor bereits Beschränkungen für Antimonprodukte erlassen worden waren. Anfang 2025 wurden zusätzliche Exportkontrollen für Wolfram, Tellur, Wismut, Molybdän und Indium eingeführt, wesentliche Materialien, die in Verteidigungs- und Industrieanwendungen eingesetzt werden. Die angekündigten Tellur-Exportbeschränkungen haben das Potenzial, die CdTe-Dünnschicht-Photovoltaikmärkte zu stören, da 2024 etwa 30-40 % der weltweiten Tellurproduktion in China stattfand.

Trotz der seit Langem bestehenden Exportbeschränkungen entstehen in Europa allmählich Extraktions- und Trenntechnologien zur Rückgewinnung kritischer Seltenerdelemente aus Magneten. Das Caremag-Projekt in Frankreich wird bis 2027 in der Lage sein, jährlich bis zu 2.000 Tonnen Seltenerdmagnete mit einer proprietären hydrometallurgischen und lösemittelbasierten Extraktionstechnologie zu verarbeiten. In der Zwischenzeit erweitert HyProMag seine Kurzschleifen-Wasserstoffverarbeitungstechnologie in Deutschland, von der man sich erhofft, dass sie bei voller Kapazität bis zu 500 Tonnen gesinterte Magnete verarbeiten kann. IDTechEx prognostiziert, dass bis 2040 jährlich über 10.000 Tonnen Seltenerdelemente aus Altprodukten und Abfällen durch eine Kombination aus Lang- und Kurzschleifen-Recyclingprozessen zurückgewonnen werden. Weitere Informationen und eine vollständige Analyse der kritischen Technologien zur Rückgewinnung von Seltenerdelementen finden Sie im neuesten Bericht von IDTechEx mit dem Titel „Critical Material Recovery 2025-2045: Technologies, Markets, Players“.

Die Ausweitung des Recyclings von Lithium-Ionen-Batterien wird wahrscheinlich darüber entscheiden, ob Europa sein strategisches Ziel für das Recycling von Rohstoffen von 25 % bis 2030 erreicht. Im Jahr 2025 erreichte die jährliche Gesamtkapazität für das Batterierecycling in Europa 145 Kilotonnen. Die Kapazität für das Batterierecycling wird voraussichtlich steigen, da immer mehr Elektrofahrzeuge das Ende ihrer Lebensdauer erreichen. IDTechEx geht davon aus, dass die Kapazität für das hydrometallurgische Recycling aufgrund des geringeren Energiebedarfs und der Möglichkeit, Materialien und Salze in Batteriequalität leichter zurückzugewinnen, schneller wachsen wird als die Kapazität für das pyrometallurgische Recycling. Während Elektrofahrzeuge am Ende ihrer Lebensdauer in den nächsten zehn Jahren eine wachsende Menge an Batterien für das Recycling liefern werden, wird der Produktionsabfall wahrscheinlich kurzfristig weiterhin die Rohstoffströme dominieren. IDTechEx prognostiziert, dass der Markt für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien bis 2045 einen Wert von 52 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Es besteht Grund zu der Annahme, dass das Recycling den kritischen Materialbedarf in Europa decken kann, da die etablierte Rückgewinnung von Germanium und Metallen der Platingruppe beachtliche Erfolge vorweisen kann. Metalle der Platingruppe wie Palladium, Platin und Iridium werden routinemäßig aus verbrauchten Katalysatoren recycelt, wobei der hohe Metallwert – der bei über 10.000 US-Dollar pro Kilogramm liegt – ein wichtiger Faktor ist. Das Germaniumrecycling aus optischen Gläsern trägt jährlich etwa 20 % zur weltweiten Produktion bei. In diesem Fall wird Germanium hauptsächlich in optoelektronischen Anwendungen eingesetzt, was die Abfalltrennung während der Vorverarbeitung vereinfacht und die Rückgewinnungsrate erhöht. Während die konsolidierte Anwendungsnachfrage wichtig ist, wird der erzielbare Wert der entscheidende Faktor sein, der die Wirtschaftlichkeit des Recyclings in aufkommenden kritischen Materialrückgewinnungsströmen bestimmt.

Die Rückgewinnung kritischer Materialien in Europa ist keine Frage des Ob, sondern des Wann. Projekte zum Recycling kritischer Rohstoffe nehmen rasant zu, und bis 2030 werden Tausende Tonnen zusätzlicher Kapazitäten zur Rückgewinnung von Lithium-Ionen-Batteriemetallen und Seltenerdelementen in Betrieb genommen. Das letzte Puzzleteil zur Sicherung kritischer Materialien in Europa wird darin bestehen, die erwartete Menge an Altprodukten und -abfällen mit effektiven Sammel- und Trennverfahren zu kombinieren, um kritische Materialien wirtschaftlich zu recyceln.