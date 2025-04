Landbell Group und PureCycle kooperieren beim Polypropylen-Recycling

Landbell will die PP-Abfälle aus ihren Haushaltssammlungen als Ausgangsmaterial für die erste europäische PP-Recyclinganlage von PureCycle in Antwerpen, Belgien, liefern, die nach dem Bau und der Inbetriebnahme eine Jahreskapazität von 59.000 Tonnen haben soll.

PureCycle Belgium will sein lösemittelbasiertes Recycling und die Erfahrungen aus dem Werk von PureCycle in Ironton, Ohio, USA, nutzen. PureCycle verwandelt Polypropylen-Kunststoff durch ein mehrstufiges Reinigungsverfahren in eine wiederverwertbare Ressource. Das Ergebnis ist ein PP-Recyclat, das sich ähnlich verhält wie neu hergestelltes PP. Das PureFive-Recyclat von PureCycle kann mehrfach recycelt und wiederverwendet werden und wird in den USA bereits in kommerziellen Anwendungsbereichen eingesetzt.