Vertragsverlängerung bei Zeppelin Baumaschinen

Dr. Andreas Kamm kam im Jahr 2011 in den Zeppelin-Konzern, übernahm dort in der Zeppelin GmbH zunächst die Leitung der Konzernrevision und wechselte 2017 als Chief Financial Officer in die Geschäftsleitung der Zeppelin Baumaschinen GmbH. 2023 wurde er dort erstmalig zum Geschäftsführer bestellt und verantwortet seitdem die Ressorts Finanzen, Controlling, Immobilien, Einkauf, IT und Revision.

Philip Wolters übernahm 2018 in der Geschäftsleitung der Zeppelin Baumaschinen GmbH den Bereich Personal und wurde ebenfalls 2023 zum Geschäftsführer bestellt. Seither verantwortet er die Ressorts Personal, Recht und Compliance. Philip Wolters ist seit 2004 bei Zeppelin und arbeitete zunächst als Referent und später als Bereichsleiter Recht in der Zeppelin GmbH. Im Jahr 2012 wurde ihm das Amt des Chief Compliance Officer für den Zeppelin-Konzern übertragen. Bis zum Jahresende 2022 war er zugleich in der Holding als Leiter des Bereichs Compliance und Datenschutz verantwortlich.

„Wir freuen uns, mit Herrn Dr. Kamm und Herrn Wolters weiter auf so erfahrene Kollegen in der Geschäftsführung der Zeppelin Baumaschinen GmbH setzen zu können und danken beiden für ihre langjährige Managementleistung und das außerordentliche Engagement, das wesentlich zum Geschäftserfolg von Zeppelin beiträgt, und wünschen ihnen auch weiterhin viel Erfolg“, gratulierte Matthias Benz, Vorsitzender der Geschäftsführung des Zeppelin Konzerns.