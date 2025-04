Neue Führungsstruktur bei Lindner Washtech

Die Lindner Washtech mit Sitz in Feistritz/Drau, Österreich und Großbottwar, Deutschland, ist weltweit für ihre Gesamtanlagen, welche das Zerkleinern, Sortieren, Waschen und Trocknen unterschiedlicher Kunststoffarten umfassen, bekannt. Mit mehr als 200 installierten Waschsystemen weltweit hat man sich in den vergangenen Jahren vor allem auf die Prozessoptimierung entlang der Wertschöpfungskette sowie auf neue Konzepte hinsichtlich des Reinigungsverfahrens konzentriert. Um die Gesamtprozesskette im Kunststoffrecycling bestmöglich zu optimieren, wurde die Zusammenarbeit mit der Erema Group initiiert, ihres Zeichens Branchenleader bei der Extrusion von Polyolefinen. Der intensive Austausch der Lindner Washtech und Erema hat seit Beginn der Zusammenarbeit 2023 bereits signifikante Prozessoptimierungen ermöglicht.

Neben den technischen Fortschritten beginnt bei Lindner Washtech auch ein neues Kapitel auf Führungsebene. Harald Hoffmann, Gründer, Visionär und Impulsgeber, hat mit Januar 2025 die alleinige Geschäftsführung an Georg Krenn, seit gut zehn Jahren Geschäftsführer der Lindner Washtech Engineering, übergeben. „Mit Georg Krenn übernimmt ein erfahrener Manager und Lindner Washtech Mitarbeiter der ersten Stunde die Führungsaufgaben. Als Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung hat er mit seinem Team unser Produktportfolio maßgeblich mitentwickelt und kennt unsere Kunden und den Recyclingmarkt weltweit nur allzu gut“, erklärt Harald Hoffmann. Hoffmann selbst will zukünftig gemeinsam mit dem Vertriebsteam Kunden weltweit beratend zur Seite stehen und die Lindner Waschsysteme und Waschlinien in Hinblick auf Prozessoptimierung, Equal- und Upcycling weiter vorantreiben. „Harald Hoffmann hat mit seinen Ideen und seiner strategischen Ausrichtung die Kunststoffindustrie nachhaltig geprägt und damit die positive Entwicklung der Marke vorangetrieben, so Manuel Lindner, Inhaber und Recyclingpionier des gleichnamigen Unternehmens. „Wir freuen uns, dass Harald mit seiner Expertise und seinen Marktkenntnissen als Senior Advisor Global Sales weiterhin ein fixer Bestandteil unseres Teams ist und bleibt.