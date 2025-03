Zweiter AZuR-Runderneuerungsgipfel im September

Beim Gipfel versammeln sich am 16. und 17. September 2025 europäische Experten aus der Runderneuerungsindustrie, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Ziel der Veranstaltung ist es, konkrete Maßnahmen zur Förderung der Runderneuerung zu diskutieren und die nachhaltige Transformation der Mobilität mit einem aktualisierten Forderungskatalog voranzutreiben. AZuR-Netzwerkkoordinatorin Christina Guth will in Werlte „neue Akteure für unser Anliegen gewinnen und die Politik von der Bedeutung unseres Engagements überzeugen.“

Zu den Highlights des Gipfels gehören eine exklusive Werksbesichtigung bei KroneTrailer mit Einblicken in Montage, das Oberflächenzentrum und innovative Fertigungsprozesse. Auf der Agenda steht auch ein Besuch des Krone-Trailer-Forums. Ergänzt wird das Programm durch eine Fachausstellung, Vorträge und einen Austausch über aktuelle Themen der nachhaltigen Mobilität, wie Fahrergewinnung, KI-unterstützte Routenplanung oder nachhaltige Ladungssicherung.