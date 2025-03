Neue Impulse für die Zukunft der Reifen-Kreislaufwirtschaft 

Gastgeber Synthos entwickelt ressourcenschonende Synthesekautschuke für die Reifenindustrie, die eine optimierte Umwelt- und Klimabilanz aufweisen. Auf der Agenda standen spannende Fachvorträge, eine Werksführung und der lebhafte Austausch von Akteuren aus allen Segmenten der Reifen-/Recycling­branche. Im Dialog wurden zukunftsweisende Lösungen, Verfahren und Projekte zur weite­ren Optimierung von Runderneuerung, stofflicher und chemischer Verwertung entwickelt.

AZuR-Netzwerk-Koordinatorin Christina Guth freute sich über das „persönliche Engagement der Partner aus ganz Europa, frische Impulse aus Fachvorträgen und lebhafte Diskussionen, aus denen spannende Ideen für den zukunftsweisenden Ausbau der Reifen-Kreislauf­wirtschaft resultierten. Mein besonderer Dank gilt dem Team von Synthos, ohne dessen tolle Vorbereitung und Organisation wir eine Veranstaltung dieser Größenordnung nicht hätten durchführen können.“

Das Partnertreffen in Schkopau begann nach einer Kurzvorstellung von Gastgeber Synthos mit einem Vortrag von Dr. Felix C. Schultz (Universität Halle-Wittenberg) zu den Herausforderungen und Chancen der Kreislaufwirtschaft als Wachstumsstrategie. Die Circular Economy stellt ein fortschrittliches Wirtschaftsmodell dar, das darauf abzielt, Ressourcen effizient zu nutzen. Die Kreislaufwirtschaft unterstützt die Wiederverwertung, Instandsetzung und das Recycling von Materialien, um Abfälle zu reduzieren und die natürlichen Ressourcen zu bewahren.

Dies bringt für Unternehmen sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile mit sich. Der Vortrag von Dr. Schultz war aus Sicht von Christina Guth „eine Bestätigung für unsere bisherige AZuR-Netzwerkarbeit und zugleich eine Blaupause für die Weiterentwicklung der Reifen-Kreislaufwirtschaft in Europa.“

Im Anschluss fand eine geführte Besichtigungstour durch das moderne Chemiewerk auf dem Dow-Gelände statt, bei der Synthos-Mitarbeitende spannende Einblicke in Anlagen, Verfahren, Prozesse und Labore der nachhaltigen Zukunftstechnologie vermittelten. Synthos betreibt in Schkopau drei Anlagen zur Herstellung von synthetischem Kautschuk sowie ein Betriebs- und ein Forschungslabor. Dort bringen interdisziplinäre Teams die Entwicklung fortschrittlicher Werkstoffe und umweltfreundlicher Lösungen voran.

Synthos arbeitet weltweit mit Reifenherstellern zusammen, um nachhaltige und ressourcenschonende Synthesekautschuke zu entwickeln, die eine optimierte Umwelt- und Klimabilanz aufweisen. Diese Synthesekautschuke sorgen für einen verringerten Verschleiß und helfen, die Ökobilanz der Neureifen zu verbessern.

Der Nachmittag des Partnertreffens begann mit einem Vortrag von Dr. Malte Wohlfahrt (Synthos): Performance und Nachhaltigkeit – die Rolle von synthetischem Kautschuk in der Reifenindustrie. Danach brachte ein innovatives World Café die AZuR-Partner und Experten miteinander ins Gespräch. Das World Café ermöglichte intensive Diskurse in kleinen Kreisen, ganz so wie in früheren Salon-Kulturen. In Kleingruppen wurden in fünf Stationen aktuelle Fragen aller Segmente der Reifen-Kreislaufwirtschaft diskutiert.

Das Themenspektrum reichte von Forschungsprojekten wie BAnGI, NERO und KI-Einsatz über Reifenreparatur, Runderneuerung, stoffliche und chemische Altreifenverwertung bis zu politischen Themen wie Altreifen-Exportverbot, EU-Ökodesignrichtlinie oder dem AZuR-Appell für eine klare regulatorische Anerkennung des Abfall-Endes für Materialien, die im chemischen Recycling von Altreifen entstehen.

Zum Abschluss des diesjährigen Partnertreffens stellte AZuR-Netzwerk-Koordinatorin Anna-Maria Guth die nächsten Schritte, Projekte, Initiativen, Messeauftritte und Maßnahmen der Allianz Zukunft Reifen vor: „2025 stehen noch zahlreiche Highlights auf der AZuR-Agenda, mit denen wir die Wahrnehmung der Relevanz der Reifen-Kreislaufwirtschaft in Politik, Wirtschaft und Gesell­schaft weiter verbessern und die Zusammenarbeit der Partner stärken können.“

Zu den Highlights des Jahres 2025 gehört der erste AZuR-Pressetag, der im Juli 2025 einen persönlichen Austausch von AZuR-Partnern und ausgewählten Medien­vertretern ermöglicht. Der AZuR-Thementisch Reifen-Recycling NRW soll Kommunen und Unternehmen aus NRW bei Umsetzung des zirkulären Wertschöpfungskonzepts der Reifen-Kreislaufwirtschaft unterstützen. Am 16./17. September 2025 findet der zweite AZuR-Runderneuerungsgipfel bei KRONE Trailer in Werlte statt. Mitte Oktober beteiligt sich AZuR an der internationalen Leitmesse für Kunststoffe und Kautschuk K in Düsseldorf. AZuR wird mit Partnern einen Gemeinschafts­stand an der Rubber Street besetzen. Am 29. Oktober 2025 kommen Partner aus der Wissenschaft zum vierten AZuR-Kolloquium am Institut für Kunststofftechnik der Universität Paderborn zusammen. Eine Umfrage im Rahmen des Partnertreffens hat ergeben, dass die Mehrheit der anwesenden Partner das größte Potenzial des Netzwerks im regelmäßigen persönlichen Austausch sowie im gemeinsamen Engagement in Projektgruppen sieht, aber auch gemeinsame Messebeteiligungen positiv bewertet. Aus Sicht der meisten AZuR-Partner gewinnt die Kreislaufwirtschaft zunehmend an Bedeutung.