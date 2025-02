Tomra Recycling verstärkt Holzsegment

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Holzbranche bringt Alexandre Clairembault ein tiefgehendes Verständnis für die gesamte Wertschöpfungskette mit – von Rohstoffen bis zu Fertigprodukten. In seiner bisherigen Laufbahn hatte er verschiedene nationale und internationale Positionen inne, darunter als Sales Area Manager bei Egger in Frankreich, National Director für Frankreich bei Sonae Arauco und Kronospan sowie zuletzt als Sales Director bei Menuiseries Combes (2023).

Tomras Ziel ist es, die Entwicklung des Altholzrecyclings durch modernste Sortiertechnologien und umfassende Beratung in der Industrie voranzutreiben. Zu den Lösungen gehören X-Tract sowie die Deep-Learning-Erweiterung Gainnext für den Autosort

Die 2014 eingeführte X-Tract-Technologie ermöglicht eine effiziente Trennung von Altholz aus komplexen Mischströmen. Mithilfe der Dual-Energy-Röntgen-Transmissions-Technologie (XRT) erkennt und sortiert das System Holz anhand der atomaren Dichte von Fremdstoffen wie Metallen, Kunststoffen, Glas und anderen unerwünschten Materialien.

2022 erweiterte Tomra seine Deep-Learning-Lösung Gainnext für den Holzsektor. Diese fortschrittliche KI-Technologie bewältigt selbst hochkomplexe Sortieraufgaben, indem sie Objekte anhand von Form, Größe und visuellen Merkmalen erkennt. Dadurch wird die Unterscheidung zwischen verschiedenen Holzarten und Verbundwerkstoffen möglich. Die Kombination aus X-Tract und Gainnext ermöglicht es Holzverarbeitern und Recyclingbetrieben, hochwertige, rein sortierte Monofraktionen aus unbearbeitetem Holz (Wood A), sauber verarbeitetem Holz (Wood B) und MDF zu gewinnen.