VTTI und Pyrum wollen in Antwerpen Altreifen recyceln

VTTI wird alleiniger Eigentümer der Anlage sein, während Pyrum als Entwicklungspartner fungiert und seine Thermolyse-Technologie zur Verfügung stellt.

Das Thermolyseverfahren soll Altreifen in Nebenprodukte wie Thermolyseöl und recovered Carbon Black (rCB) umwandeln.

Die neue Anlage soll bei ATPC im Hafen von Antwerpen und Brügge (PoAB) errichtet werden. Die Lage von VTTI Antwerpen innerhalb des PoAB gewährleistet die Anbindung an ein umfangreiches Pipelinenetz und die Nähe zu vor- und nachgelagerten Industriebetrieben.

Nach Abschluss der Vereinbarung hat VTTI ein Grundstück an seinem Standort in Antwerpen für das Projekt zur Verfügung gestellt, und die Vorbereitungen für das Genehmigungsverfahren laufen.

Mit der Vertragsunterzeichnung leitet Pyrum nun die Engineering-Phase ein, in der das Anlagenkonzept für eine Kapazität von 20.000 Tonnen Altreifen pro Jahr überarbeitet und erweitert wird. Ziel ist es, die Anlage so zu optimieren, dass sie in Antwerpen bis zu 90.000 Tonnen Altreifen pro Jahr verarbeiten kann.