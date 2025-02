Recycling von lebensmitteltauglichem Polystyrol in Lateinamerika

Plastlit verwendet 18 % Post-Consumer-Polystyrol und 82 % Neuware für alle seine Polystyrol-Schaumstoffverpackungen. Diese Lösung wurde durch die Zusammenarbeit mit lokalen Recyclern ermöglicht, die das Material in Städten und Gemeinden sammeln. Das gesammelte Post-Consumer-Material wird gewaschen, zerkleinert und anschließend mit der Omni-Recyclingtechnologie von Gneuß dekontaminiert und gereinigt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das recycelte Material den Standards für Lebensmittelqualität entspricht. Ein Letter of No Objection (LNO) einer nordamerikanischen Behörde für Lebensmittelsicherheit bestätigt die Einhaltung der Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit.

Das Gneuß Super-Clean-Verfahren ermöglicht das Recycling von 100 % Post-Consumer-Kunststoffen zu sicheren, hochwertigen Materialien, sogar für Lebensmittelverpackungen. Dies wird mit einem Gneuß OMNI-Recyclingsystem erreicht, das eine Entgasung mit dem MRS-Extruder und eine Feinfiltration mit dem RSFgenius-System kombiniert, um Verunreinigungen zu entfernen. Im Gegensatz zu anderen Verfahren erfordert diese Gneuß Technologie keine Vor- oder Nachbearbeitungsschritte.

Die Gneuß Omni-Recyclinganlage bei Plastlit ist die erste ihrer Art in Lateinamerika, die Polystyrolabfälle zu lebensmitteltauglichen Materialien recycelt.