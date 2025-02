Materialverluste minimieren, Produktqualität maximieren

Wie in vielen Recyclingprozessen stehen Unternehmen wie World PET Recycling vor der Herausforderung, recyceltes PET von Verunreinigungen zu befreien, um die strengen Qualitätsanforderungen für lebensmittelechtes Material zu erfüllen. Ein wesentlicher Teil dieser Verunreinigungen sind metallische Fremdkörper, die während der Sammlung, Verarbeitung und Aufbereitung von Plastikabfällen in das Material gelangen können. Um diese Herausforderung zu bewältigen, verwendete World PET bisher einen GF-Metallseparator, der die PET-Flakes auf der Hauptmaterialzufuhrlinie untersuchte und metallische Verunreinigungen entfernte. Allerdings führte dieser Prozess zu einem erheblichen Ausschuss an PET-Material, da die gesamte verunreinigte Fraktion einschließlich des guten Materials ausgesondert wurde. Das bedeutete einen unnötigen Verlust an wertvollem Material, was die Effizienz des Unternehmens beeinträchtigte und die Produktionskosten in die Höhe trieb.

Vor diesem Hintergrund war World PET auf der Suche nach einer Lösung, die es ermöglichen würde, das hochwertige PET-Material, das zusammen mit den Verunreinigungen ausgeschieden wurde, zurückzugewinnen und gleichzeitig die metallfreie Qualität des Endprodukts zu gewährleisten.

Die Lösung für dieses Problem bot Iberoacero, Sesotecs Partner in Portugal, mit der Installation der RE-SORT-RV-070-Einheit. Der RE-SORT arbeitet dabei als zweites Filtersystem und ergänzt den bereits installierten GF-Metallseparator, indem er die Ausschussfraktion der ersten Separation erneut überprüft.

Das Material wird durch die RE-SORT-Einheit über einen Trichter in die Vibrorinne eingebracht, wo es vereinzelt wird. Anschließend durchläuft es zwei Schlüsselkomponenten des Systems: das Magnetsystem Extractor und den Metallseparator Rapid Vario-FS. Zusammen sorgen diese Technologien dafür, dass sowohl magnetische als auch nicht-magnetische Metallfremdkörper zuverlässig entfernt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass nur reines, metallfreies PET-Material für die weitere Verarbeitung übrigbleibt, während jegliche Verunreinigungen aussortiert werden.

Ein entscheidender Vorteil der RE-SORT-Einheit ist ihre hohe Sensibilität, die es ermöglicht, auch kleinste Metallpartikel von weniger als 1 mm Größe zu detektieren und zu entfernen. Dies gewährleistet die Einhaltung der strengen Qualitätsanforderungen für lebensmittelechtes rPET und minimiert gleichzeitig den Verlust von hochwertigem Material.

Dank der Installation des RE-SORT Systems konnte World PET Recycling den Materialverlust erheblich reduzieren. Effizient und präzise separiert die Lösung Metallverunreinigungen und ermöglicht die Rückführung des wiederverwertbaren PET-Materials. Dies führt zu einer erhöhten Profitabilität, da weniger Material entsorgt werden muss und gleichzeitig die Produktqualität durch die Metallfreiheit gewährleistet wird. Zudem schont die Wiederverwendung des Materials nicht nur die Ressourcen, sondern auch die Umwelt, indem die Abfallmenge reduziert wird.