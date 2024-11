Ingbert Liebing als VKU-Hauptgeschäftsführer wiedergewählt

Er wurde in der Vorstandssitzung am 19.11. einstimmig für fünf weitere Jahre (ab 1. April 2025) gewählt. Liebing ist seit 1. April 2020 Hauptgeschäftsführer des Spitzenverbandes der kommunalen Wirtschaft. In seiner Amtszeit wuchs die Anzahl der Mitgliedsunternehmen um mehr als 100 von 1.477 auf 1.584.

VKU-Präsident Dr. Ulf Kämpfer: „Ingbert Liebing ist ein ‚Vollblut-Kommunaler‘ und sehr ausgezeichneter Hauptgeschäftsführer. Er hat den VKU mit strategischer Weitsicht, Lösungsorientierung und viel Herzblut durch unruhige Zeiten geführt. Ich freue mich sehr, dass er für fünf weitere Jahre wiedergewählt wurde, und wir unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit fortsetzen können. Es gibt weiterhin viel zu tun auf dem Weg zu einer klimaneutralen, sicheren und bezahlbaren Daseinsvorsorge. Ingbert Liebing ist der Richtige dafür.“

VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing zu seiner Wiederwahl: „Ich danke dem Vorstand für das Vertrauen. Es ist mir eine große Ehre und Verantwortung, in Berlin, Brüssel und den Landeshauptstädten Sprachrohr der kommunalen Unternehmen zu sein und dort für uns zu werben. Unsere Mitgliedsunternehmen sind voller Tatendrang, die Kommunalwirtschaft noch leistungsstärker aufzustellen, um Daseinsvorsorge vor Ort smart und lebenswerter für die Bürgerinnen und Bürger zu gestalten. Nur so gelingt Deutschlands Weg in die Klimaneutralität, der zudem für alle bezahlbar sein muss. Dafür müssen zwei Aspekte im Vordergrund stehen: Die Entlastung von unnötiger Bürokratie und neue, sinnvolle Gesetzesvorschläge, die einen Praxis-Check bestanden haben. Aber auch neue Themen wie die digitale Daseinsvorsorge bringen neue Aufgaben für den VKU. Gern werde ich mich auch in den kommenden Jahren für eine starke Kommunalwirtschaft einsetzen.“