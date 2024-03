Doppstadt präsentiert Aufbereitungslösungen

Wie diese umzusetzen sind, will Doppstadt beispielhaft auf der IFAT zeigen. Unter dem Motto „it’s not a booth, it’s a recycling plant“ will Doppstadt mit seiner Präsentation über einen reinen Messestand hinausgehen. Stattdessen will das Unternehmen mit seinem Auftritt in Teilbereichen bewusst einen praxisnahen Recyclinghof präsentieren und mit seinen Lösungen verschiedene Facetten der Aufbereitung zeigen.

Dem Ziel, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, trägt im Weiteren nicht nur die Positionierung des Stands auf dem Freigelände Rechnung, auch seine Architektur ist darauf ausgerichtet. So baut das Unternehmen dieses Mal bewusst die täglichen Herausforderungen der Kunden mit ein.

Doppstadt will unter anderem den Inventhor 6.2 präsentieren, der als Solo-Maschine, in Verbindung mit dem Selector 800.2 oder mit dem neuen Korbsystem betrieben werden kann. Außerdem ist die Lösung mit einem elektrischen Antrieb verfügbar. Der Inventhor 6.2 verfügt über einen optimierten Klapptrichter, der die Beladung durch Radlader oder Bagger noch bedienerfreundlicher macht.

Der Anforderung der Wirtschaftlichkeit trägt die weiterentwickelte Siebmaschine SM 620.3 Rechnung. Nach dem Motto „Einfach effizient sieben“ ist die SM 620.3 genau auf die Ansprüche der Kunden angepasst. In der Praxis bringt sie gleiche Leistung wie das Vorgängermodell mit erhöhter Effizienz zu einem attraktiven Preis.

Wie flexibel Aufbereitung funktioniert, will Doppstadt mit seiner AK-Baureihe zeigen. Von Heckkörben bis zu Prallplatten: Mit seiner hohen Ausstattungsvielfalt zeigt Doppstadt seine „Schnellläufer“ in den unterschiedlichen Anwendungen. Der AK zeichnet sich durch sein breites und erweiterbares Einsatzspektrum aus.

Wirtschaftlich, rechtssicher und flexibel sind auch die mobil-modularen Aufbereitungslösungen, die Doppstadt unter dem neuen Markenauftritt MMPC (ehemals MMAK) auf der IFAT München präsentiert. Ein Schwerpunkt auf der IFAT ist die Aufbereitung von Gewerbe,- Baustellenmisch,- und Bioabfall.

Zusätzlich ist Doppstadt mit seinen Maschinen im Demobereich in den Anwendungsfeldern Altholz sowie Park- und Gartenabfälle vertreten, darunter unter anderem mit dem Inventhor 6.2 und dem AK 640 SA. In der Crushing Zone demonstriert das Unternehmen die Aufbereitung von verunreinigtem Bauschutt mit dem mobil-modularen Aufbereitungskonzept MMPC.

Außengelände: FS.908/1 und FM.709/1