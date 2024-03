Amandus Kahl zeigt Flachmatrizenpresse

Auf der IFAT will das Reinbeker Maschinenbauunternehmen die vielseitig einsetzbare Flachmatrizenpresse vom Typ 45–1000 ausstellen.

Interessierte können sich auf der Messe selbst ein Bild von der Flachmatrizenpresse vom Typ 45–1000 machen. Neben der Herstellung von Ersatzbrennstoffen und Holzpellets können Pressen dieses Typs unter anderem großvolumige Kunststoffabfälle zu kompakten, dosierbaren Pellets verarbeiten, die anschließend in einen chemischen Recyclingprozess eingespeist werden können. Auch Alttextilien sollen mittels Pelletierung und Altreifen mittels Granulierung für die Wiederverwertung aufbereitet werden können. In Form von Klärschlammpellets sollen sich auch Klärschschlämme verarbeiten lassen. Diese werden vor allem in der thermischen Verwertung eingesetzt.

Halle B4, Stand 317