Müllsammeln zum World Cleanup Day

Anlässlich des World Cleanup Day am 16. September 2023 riefen die Partner des Forum Rezyklat Verbraucher*innen und Mitarbeiter*innen zur Teilnahme an ihrer Müllsammelaktion auf. Wie bereits bei den beiden vergangenen Sammelaktionen des Bündnisses engagierten sich wieder zahlreiche Freiwillige: 190 Teilnehmer*innen entfernten auf rund 143 Kilometern 142 Säcke Unrat aus Wäldern, Wiesen, von Feldern und Straßen. Neben oft gelitterten, also achtlos entsorgten, Abfällen – wie Bonbonpapieren, Zigarettenstummel und Getränkebehälter – fanden sie dabei auch kuriose Dinge, darunter zum Beispiel eine Konfettikanone, ein Gartenstuhl und eine Regenrinne.

Motiviert zur Teilnahme haben die Unternehmen zuvor unter anderem mit einer Social Media Kampagne, einem Quiz zum Thema Mülltrennung und einem Gewinnspiel. Die Aktion ist Teil der Informationskampagne 2023 des Forum Rezyklat. Mit ihr machen die teilnehmenden Unternehmen die Bevölkerung auf die wichtige Rolle der richtigen Mülltrennung für ein effizientes Recycling von Verpackungen aufmerksam. Ein Anliegen, das auch die Initiative „Mülltrennung wirkt“ bewegt. Deshalb haben sich die Initiative der dualen Systeme und das Forum Rezyklat bereits letztes Jahr zusammengeschlossen und klären Verbraucher*innen gemeinsam über das richtige Trennen von Verpackungsmüll auf. Ziel ist es, wertvolle Verpackungsmaterialien im Kreislauf zu erhalten. Sorgfältig getrennte Produktverpackungen lassen sich besser in Sortieranlagen für das nachgelagerte Recycling vorbereiten. Ein wichtiger Schritt für das Umwandeln verbrauchter Shampooflaschen, Zahncremetube und Cremedosen in Kunststoffgranulat, aus dem neue Verpackungen hergestellt werden können.

Die Mitglieder des Forum Rezyklat erarbeiten zusammen Lösungen, um Verpackungen aus Kunststoff ersetzen oder ganz darauf verzichten zu können oder recycelten Kunststoff für die Herstellung neuer Verpackungen zu verwenden.