Future Work Week der BSR

Die BSR lädt berufserfahrene IT-Fachleute ebenso wie IT-begeisterte junge Menschen ein, sich am 27. September selbst ein Bild vom digitalen Arbeiten in der Abfallwirtschaft zu machen.

Digitales Arbeiten zieht sich durch die gesamten Tätigkeiten der Berliner Stadtreinigung (BSR), Deutschlands größtem kommunalen Abfallwirtschaftsunternehmen. Das betrifft gewerblich Beschäftigte genauso wie Angestellte. Ausschließlich am 27. September lädt die BSR berufserfahrene IT-Fachleute ebenso wie IT-begeisterte junge Menschen von 17 bis 20 Uhr ein, sich selbst ein Bild davon zu machen. In der BSR-Zentrale hat die Öffentlichkeit während der Future Work Week Gelegenheit, die verschiedenen IT-Tätigkeitsfelder kennenzulernen, sich über offene Stellen zu informieren und mehr über die BSR als Arbeitgeberin zu erfahren.

Vom digitalen Arbeiten und digitalen Entgiften, von virtueller Realität und realen Lösungen von künstlicher Intelligenz und echten Chancen – es gibt ein umfangreiches Programm: In mehr als 45 Sessions der Future Work Week dreht sich alles um das Digitale Arbeiten – mit allem, was dazu gehört: Digitaler Arbeitsplatz, Digitale Fahrzeugtechnik, Arbeitsweisen und Zusammenarbeit, Change und Adoption, Kulturwandel, Datenschutz, IT-Security und Achtsamkeit. Die Future Work Week richtet sich auch an Beschäftigte der BSR-Gruppe sowie an Gewerbliche.

Mehr als 100 IT-Fachleute tragen schon heute mit ihrem Know-how und Engagement dazu bei, die BSR smarter und noch servicefreundlicher zu gestalten. Zugleich entwickeln sie Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz und sorgen für einen reibungslosen internen Informationsaustausch, beispielsweise über die Beschäftigten-App My BSR. Für eine durchgängig digitalisierte Prozesskette und die Entwicklung neuer Applikationen werden künftig weitere IT-Profis gebraucht. Das Team Personalgewinnung sowie Beschäftigte in der IT werden am Mittwoch, 27.09.2023, von 17 bis 20 Uhr vor Ort sein und Fragen von Interessierten beantworten sowie im direkten Gespräch über Einsatzmöglichkeiten in der IT berichten. Die BSR bietet zudem IT-Ausbildungsberufe und ein Duales Studium Informatik an.

„Berlin sauber halten und unsere Stadt ökologisch, wirtschaftlich, sozial mitgestalten – dabei spielt die IT eine zentrale Rolle“, erklärt Dr. Christoph Vielhaber, Vorstand Finanzen & Digitalisierung. „Um dieser Aufgabe auch künftig gerecht zu werden, brauchen wir Verstärkung. Wir laden alle interessierten IT-Profis und jungen Talente ein, bei uns vorbeizuschauen.“