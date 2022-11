Neuer CEO für Interzero Plastics Recycling

Schwerpunkte seiner Arbeit sollen dabei die strategische Weiterentwicklung und die Vertiefung der Wertschöpfung sein. Die bereits begonnenen Maßnahmen zur Steigerung von Leistungsfähigkeit und Sortierqualität der Anlagen, sowie die Erhöhung des Wiederverwertungsgrades für Kunststoffe – beispielsweise für die Bereitstellung von Kunststoffabfällen für das chemische Recycling – seien dabei eine hervorragende Ausgangsposition, auf die es nun weiter aufzubauen gilt. Darüber hinaus sei der finale Integrationsprozess in die in diesem Jahr neu geschaffene Firmengruppe Interzero in vollem Gang.

Der bisherige CEO der Interzero Plastics Recycling GmbH, Stephan Schwarz, hat zu Beginn des Monats 2022 seine Tätigkeit beendet und wird zu ArcelorMittal wechseln. Dieser Schritt wurde im Zuge des Verkaufs der vormaligen ALBA International Recycling Metallgesellschaften an das Stahlunternehmen mit Dr. Axel Schweitzer eng abgestimmt.