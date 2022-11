Pfreundt bringt hydraulische Baggerwaage auf den Markt 

Das mobile Wiegesystem ist laut Hersteller mit vier Druck- und vier Neigungssensoren ausgestattet. So sollen auch in unebenem Gelände präzise Messergebnisse erzielt werden. Die digitale Verwaltung, Analyse und Weiterarbeitung der erfassten Daten sei durch eine Anbindung an das Pfreundt-Webportal möglich.

Die Wiegeelektronik sei in den drei verschiedenen Versionen WK60-XS, WK60-S und WK60 erhältlich. Durch den unterschiedlichen Funktionsumfang könnten die Versionen flexibel auf individuelle Kundenanforderungen und Betriebsabläufe angepasst werden. Die hydraulische Baggerwaage lasse sich auch nachträglich jederzeit in Bagger mit Monoauslegern aller Herstellertypen integrieren.