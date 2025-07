Lindner gründet Niederlassung in Lateinamerika

„Lateinamerika ist ein dynamischer Markt mit großem Potenzial. Mit Lindner LATAM schaffen wir die Basis, um näher an unseren Kunden und Partnern zu sein und gemeinsam an zukunftsweisenden Recyclinglösungen zu arbeiten“, erklärt Michael Lackner, Geschäftsführung Lindner Holding.

Frederico Hartmann ist in Brasilien ansässig und seit 2012 maßgeblich am Auf- und Ausbau der Präsenz von Lindner in Lateinamerika beteiligt. Im Mai 2025 übernahm er die Geschäftsführung von Lindner LATAM. Durch seine enge Verbindung zum Markt und seine langjährige Erfahrung mit Projekten in der Region übernimmt Frederico Hartmann eine Schlüsselrolle beim Aufbau und der Weiterentwicklung von Lindner am lateinamerikanischen Markt.