bvse-Jahrestagung in Berlin

Am 27. und 28. September 2022 lädt der bvse zur Jahreshauptversammlung in das Hotel Titanic Chaussee Berlin ein.

Die öffentliche Tagung startet am Mittwoch, 28.09., ab 14:30 Uhr, mit der Begrüßung durch bvse-Präsident Henry Forster.

Die drohende Energie- und Rohstoffkrise stellt die Recyclingbranche vor große Aufgaben. Den anstehenden Wandel und notwendige Fortentwicklungen für den Klimaschutz vor allem als Chance für die Branche zu sehen, ist der übergreifende Themenfokus, unter dem die Vorträge der öffentlichen Tagung, am Mittwoch, 28.09., ab 14:30 Uhr, stehen.

Fokusthemen der öffentlichen Tagung am 28.09.2022

„Energie- und Rohstoffwende – Made in Germany“ lautet der Titel der Keynote-Speech des ARD-Journalisten Markus Gürne. Der deutsche Journalist und Wirtschaftsexperte hinterfragt, wie der Erhalt und Ausbau der weltweit erfolgreichen Marke „Made in Germany“ angesichts drohender Energiekrise und bestehender wirtschaftlicher und politischer Hürden weiter gelingen kann. Spannend wird sein, welche Rollen die Weltmarktführer des Mittelstandes und regionale Energieunternehmen dabei spielen.

Gewusst wie! Branche treibt Klimaschutz weiter voran

Welchen Beitrag kann die Recyclingbranche insgesamt für mehr Klimaschutz leisten? Welche CO2-Einsparmöglichkeiten können die Branchenunternehmen realisieren? Das bvse-Projekt „CO2-Reduktion sichtbar machen“ wird Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock mit Unterstützung der TÜV-Süd-Group Experten Gerhard Kirner und Pascal Gaillot vorstellen.

Initiativen für mehr Kreislaufwirtschaft

Die Fortentwicklung der Kreislaufwirtschaft ist ein zentraler Baustein, um anvisierte Klimaschutzziele zu erreichen. Mit der im Februar neugeschaffenen Abteilung T (Transformation – Digitalisierung, Circular Economy, Klimaanpassung) zielt das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) darauf ab, diese Handlungsfelder voranzutreiben. Welche „Initiativen für mehr Kreislaufwirtschaft“ aus Sicht des BMUV ganz oben auf der Agenda stehen, stellt die neue Abteilungsleiterin, MinDir’in Frau Dr. Susanne Lottermoser, vor.

Den geselligen Abschluss leitet ab 19:00 Uhr der bvse-Festabend ein. Gelegenheit zum Austausch besteht am Dienstagabend, 27.09., ab 19:00 Uhr, auch bei einem Get together sowie im Ausstellerbereich, in dem an beiden Tagen Unternehmen ihre Produkte, Maschinen und Dienstleistungen präsentieren. Dienstag (27.09.) und Mittwochvormittag (28.09.) stehen im Zeichen aller internen Sitzungen der Gremien und Fachverbände sowie der Mitgliederversammlung.

Zur Eventseite