Der studierte Diplom-Ingenieur bringt seine mehr als 20-jährige internationale Erfahrung im Technologieumfeld von nun an bei dem führenden Anbieter von zertifizierten Systemen zur Arbeitssicherheit ein. Diese sammelte er insbesondere in Managementpositionen in der Mobilfunkbranche. Bei U-Tech verfolgt Moschner das Ziel, mit neuen innovativen Lösungen die Sicherheit für Beschäftigte in unterschiedlichen Industrien weiter zu erhöhen. Die Benchmark setzt die Vision Zero Initiative: Eine Arbeitswelt ohne Unfälle.

„Technologische Innovation ist der Schlüssel für höhere Sicherheitsstandards an Maschinen. Mit den Kompetenzen von Klaus Moschner wollen wir an dieser Stelle weitere Neuerungen schaffen und damit richtungsweisende Lösungen zur Steigerung der Arbeitssicherheit anbieten. Unser Unternehmen geht in die nächste Generation – genau das wollen wir gemeinsam auch für den Arbeitsschutz erreichen“, sagt Heike Munro, Geschäftsführerin der U-Tech Gesellschaft für Maschinensicherheit mbH.

Ausschlaggebend waren für U-Tech bei der Entscheidung für Klaus Moschner dessen langjährige Erfahrung im Management führender Technologieunternehmen sowie seine ausgeprägten Fähigkeiten als gut vernetzter Experte. Vom Jahr 2000 an war Moschner als Ingenieur und im Management in führenden Unternehmen der Mobilfunkbranche tätig: So leitete er globale Projekte bei Next Generation Mobile Networks (NGMN) und Motorola Solutions. Sein Fokus lag auf den Regionen EMEA, Nordamerika und Asien.

Bei U-Tech treibt der Diplom-Ingenieur die Entwicklung innovativer Systeme für Maschinensicherheit voran: Ein wichtiges Thema wird für Klaus Moschner dabei das Schaffen technischer Voraussetzungen für weitere internationale Expansion sein, die die Positionierung von U-Tech als Marktführer im Bereich Arbeitssicherheit stärken,

„Wirkungsvolle Sicherheitskonzepte müssen immer auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten werden. Das Reizvolle an meiner neuen Aufgabe bei U-Tech liegt insbesondere darin, mit der Entwicklung zukunftsweisender Lösungen einen Beitrag für eine Arbeitswelt ohne Unfälle leisten zu können. Ich bin überzeugt, dass uns dies im Team gelingen wird und freue mich sehr über das Vertrauen, das mir bereits im Vorfeld entgegengebracht wurde“, sagt Klaus Moschner.