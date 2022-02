bvse-Mitgliedsunternehmen wählen neue Landesvorsitzende

Am 22. Februar trafen sich die bvse-Mitgliedsunternehmen der Bundesländer Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern an gemeinsamer Veranstaltungsstätte in Kaltenkirchen, um ihre neuen Landesvorsitzenden zu wählen.