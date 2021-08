Monomaterial für hohe Rezyklierbarkeit

Die Ein-Polymer-Pumpe wurde entwickelt, um den Recyclingprozess für Spender zu erleichtern, was laut Hersteller sowohl von CPG-Kunden als auch von Verbrauchern gewünscht wurde. Infolgedessen konzipierten die globalen Design- und Ingenieurteams von Rieke den Mono-2e. Bis dahin bestanden die Pumpen aus einer Mischung von Materialien wie Metallfedern, Polypropylen, Polyethylen und anderen. Dieses Spektrum an kombinierten Materialien erfordert besondere Infrastrukturen für ein angemessenes Recycling. So ist beispielsweise die Metallfeder in einer herkömmlichen Pumpe dem Kunststoffrecyclingstrom abträglich. Daher müsste ein Verbraucher den Verschluss vor dem Recycling entsorgen. Rieke betont, mit der Monomaterialpumpe keine Kompromisse bei Qualität, Rezepturkompatibilität, Ästhetik oder Leistung eingegangen zu sein.

Die erste Monomaterialpumpe, die bereits auf dem Markt ist

Heute ist Spender, der aus einem einzigen Polymertyp hergestellt wird, laut die Rieke die erste kommerziell nutzbare Option, die Kunden zur Verfügung steht, und wird bereits von einem globalen CPG-Unternehmen als integraler Bestandteil der Verpackung für eine seiner wichtigsten neuen Marken in der Praxis eingesetzt. „Unser Ziel war es, eine Pumpe zu liefern, die nicht nur aus demselben Polymer, sondern auch aus derselben Polymertype hergestellt wird, um den Fluss des Recyclings in der kommenden Kreislaufwirtschaft zu vereinfachen“, erklärte Howard Manning, Vice President und General Manager von Rieke Closures. Er sieht darin eine einzigartige Vereinfachung im Bereich der Kunststoffe, die zu einem Modell der Kreislaufwirtschaft führte, bei dem der Schwerpunkt auf der Optimierung des nachfolgenden Stroms am Ende des Lebenszyklus des Produkts liegt.

Die vollständige Homogenität des recycelten Polymers steigere die Leistung und Qualität, während es die Anwendungsmöglichkeiten der folgenden, aus Post Consumer Resin geformten Produkte in hoher Qualität erweitere. „Dies ist ein innovatives Modell zur Verlagerung der Abfallwertschöpfungskette, bei dem das Produkt nicht nur so konzipiert ist, dass es bei der Verwendung durch den Verbraucher funktioniert, sondern auch das Mahlgutangebot für den nächsten PCR-Anwender optimiert, indem es die beste Stabilität in Bezug auf Viskosität und Prozess bietet. Damit haben wir einen hochwertigen Strom in der Kreislaufwirtschaft geschaffen“, kommentiert Fabio Salik, Präsident von Trimas Packaging.

Preisgekröntes Design

Die Rieke Mono-2e wurde als 2020 Finalist des Sustainability Packaging Coalition Innovator Awards für das Ein-Polymer-Design ausgezeichnet, da die patentierte Pumpe aus sechs Teilen besteht, die alle aus einem einzigen Material gefertigt sind. Es ist zu 100 Prozent recycelbar und so konzipiert, dass es seinen ökologischen Fußabdruck massiv reduziert. Das ermöglicht dem Hersteller zudem die Verwendung von PCR mit der Möglichkeit, bis zu 100 Prozent Post-Consumer-Harz, -Polypropylen oder -Polyethylen in Kappen oder Verschlüsse zu integrieren. So hat jede Pumpe die Chance auf ein recyceltes zweites Leben.