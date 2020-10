Neuer COO für EEW

Jürgen Rauen, Vorsitzender des Aufsichtsrates der EEW, erklärte: „Seit 2013 hat Herr Karl-Heinz Müller erfolgreich dazu beigetragen, die führende Position der EEW auf dem deutschen, dem niederländischen und luxemburgischen Markt für thermische Abfallentsorgung nicht nur zu behaupten, sondern auch auszubauen. Dafür danke ich ihm im Namen des Gesellschafters, des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EEW.

Gleichzeitig ist es mir eine große Freude mit Herrn Dr. Joachim Manns einen versierten und bereits in seinen bisherigen Tätigkeiten sehr erfolgreichen und branchenerfahrenen Technologiemanager als neues Mitglied der EEW-Geschäftsführung begrüßen zu können.

Gemeinsam mit CEO Bernard M. Kemper und CFO Markus Hauck wird Dr. Manns als neuer Chief Operating Officer den zukünftigen Kurs der EEW auf dem nationalen und den internationalen Märkten maßgeblich mitgestalten. Und dabei gemeinsam mit der gesamten Belegschaft der EEW sowie unseren Partnern und Kunden dafür sorgen, dass die die thermische Abfallverwertung als unabdingbarer Teil einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft – auch vor der Herausforderung der Digitalisierung unserer Gesellschaft – ihrer Aufgabe beim Ressourcen- und Klimaschutz gerecht wird.“

Dr. Joachim Manns wurde in Bitburg geboren. Nach dem Studium der Physik an der Universität Bonn und anschließender Promotion trat er 1996 in die Steag AG in Essen als Projektmanager für Auslandsprojekte ein. Drei Jahre später übernahm er die Positionen als Prokurist und Projektdirektor bei der Vasa Energy GmbH & Co KG / Concord Power GmbH.

2003 wechselte er als Koordinator Kraftwerke in den Stab des Vorstandes der EnBW Kraftwerke AG. Weitere Positionen im Unternehmen waren Leiter Technologie- und Innovationsmanagement, Bereichsleiter Neubauprojekte und Kraftwerksleiter des Rheinhafen-Dampfkraftwerks Karlsruhe. Im Jahr 2015 wurde Dr. Manns in die Geschäftsführung der MVV Umwelt GmbH in Mannheim berufen. Seit 1. Oktober 2020 ist Manns Mitglied der Geschäftsführung der EEW Energy from Waste GmbH. Gleichzeitig verantwortet er hier als Chief Operating Officer (COO) das Ressort Technik.