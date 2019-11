Maschinenhersteller zieht erfolgreiche K-Bilanz

Kreislaufwirtschaft und Kunststoffrecycling waren 2019 das Top-Thema auf der K und Erema hat mit dem Circonomic Centre einen Schauplatz geschaffen, wo die Messebesucher beides täglich live erleben konnten. Mit den Recyclingvorführungen und der Vielfalt an Produkten aus recyceltem Kunststoff, die der Kunststoffrecyclingmaschinenhersteller dank der Zusammenarbeit mit 30 Partnerunternehmen aus der gesamten Wertstoffkette präsentieren konnte, wurde die Halle im Außengelände zu einem Besuchermagneten am Messegelände. Für Manfred Hackl, CEO der Erema Group, eine Bestätigung dessen, was man mit dem Circonomic Centre beabsichtigt hatte: „Unser Ziel war, gemeinsam mit unseren Partnern die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, was in punkto Recycling und Circular Economy technologisch möglich ist und auch bereits ökonomisch erfolgreich umgesetzt werden konnte. Damit wollten wir einen kräftigen Impuls setzen, um künftig neue Kreislaufwirtschaftsprojekte noch schneller auf die Straße zu bringen. Das Besucherinteresse und die vielen positiven Rückmeldungen, die wir erhalten haben, zeigen, dass uns das gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern sehr gut gelungen ist“, zieht er eine positive Bilanz.

Das Interesse an den Recyclingtechnologien aus dem Verbund der Gruppe belegt aber nicht nur die hohe Besucherfrequenz im Circonomic Centre und an den Messeständen, sondern auch die sehr erfreuliche Anzahl der insgesamt getätigten Verkaufsabschlüsse. Das zeigt, dass der Firmenverbund mit dem breiten Produktportfolio bestens aufgestellt ist und für die unterschiedlichsten Recyclinganforderungen der Kunden maßgeschneiderte Lösungen bieten kann.

„Für das gesamte Team auf der Messe und zu Hause ist die K 2019 ein toller Erfolg. Und mit technologischen Highlights wie der Vacunite-Technologie im Bottle-to-Bottle Segment, der neuen Inhouse-Recyclinganlage Intarema Zero Waste Pro, der digitalen Kundenplattform Bluport, der Refresher-Technologie oder dem Quality On: Polyscan konnten wir auch unsere Innovationskraft wieder unter Beweis stellen“, fasst Managing Director Michael Heitzinger zusammen. Ein weiteres Highlight, das auf der K ein Thema war: Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) hat kürzlich die Lebensmitteltauglichkeit von Post Consumer Recycled HDPE (PCR-HDPE), welches mit dem patentierten Extrusionssystem Intarema TVE plus Regrind Pro in Kombination mit dem Refresher-Modul produziert wird, bescheinigt.

Am Firmensitz in Ansfelden laufen indessen die Arbeiten an der Standorterweiterung inklusive Verdoppelung der Produktionsfläche auf Hochtouren. Ende November steht bereits die Gleichenfeier an. Fertigstellung und Inbetriebnahme sind für das Frühjahr 2020 geplant.