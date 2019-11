Hohes Ausmaß der Nichteinhaltung von WEEE-Vorschriften auf Online-Marktplätzen

Die Ergebnisse einer multinationalen Studie zur Nichteinhaltung von WEEE-Vorschriften (Waste of Electrical and Electronic Equipment) beim Verkauf von Elektrogeräten auf Online-Marktplätzen, wurden auf einer von EucoLight am 6. November in Brüssel veranstalteten Konferenz bekannt gegeben.