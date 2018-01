Luftreinhaltung auf der IFAT

Auf der kommenden Umwelttechnologiemesse IFAT in München vom 14. bis 18. Mai 2018 sind der VDMA-Fachverband Allgemeine Lufttechnik und seine Mitglieder erneut mit einem Gemeinschaftsstand dabei.

Auf der kommenden IFAT wird die nachhaltige Verbesserung der Umwelt sowie der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen im Mittelpunkt stehen. Dazu zählt maßgeblich auch das Thema Luftreinhaltung, so der VDMA. Somit biete sich der Branche hier die geeignete Plattform, Luftreinhaltung als gesamtgesellschaftliche Arbeits- und Umweltschutzaufgabe darzustellen.

Der VDMA mit seinem Fachverband Allgemeine Lufttechnik lädt die Besucher bereits zum zweiten Mal an seinen Gemeinschaftsstand zur Luftreinhaltung ein und wird in Halle A4 gemeinsam mit den folgenden Unternehmen vertreten sein:

Bristol Tool + Gauge International GmbH

Donaldson Filtration Deutschland GmbH

SPÄNEX GmbH Luft-, Energie- und Umwelttechnik

VALCO GmbH Entstaubungstechnik.

In die Fachabteilung Luftreinhaltung des VDMA sind derzeit knapp 100 Unternehmen eingebunden, die vor dem Hintergrund des Arbeitsschutzes und Umweltschutzes Absauganlagen und -geräte für unterschiedlichste Anwenderbranchen herstellen. Der Industriezweig Luft- und Entstaubungstechnik entwickelt permanent innovative technische Lösungen zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. Er bietet eine breite Palette von Möglichkeiten zur Abscheidung von Stäuben, Rauchen, Aerosolen und Gasen an, so der VDMA.