Climate Coding stärkt Klimaresilienz

Vor dem Hintergrund geopolitischer Unsicherheiten und steigender Anforderungen an die Energiesicherheit bewerten 74 Prozent der Führungskräfte in den G7-Staaten die Risiken eines Stillstands höher als die Risiken der Transformation. In diesem Kontext etabliert sich der Ansatz des Climate Coding. Dabei wird Netto-Null nicht mehr primär als Umweltziel betrachtet, sondern als Bestandteil von Resilienzstrategien, Risikomanagement und Geschäftskontinuität.

Fokus auf Klimaresilienz und Anpassung

Die im Februar 2026 erhobenen Daten zeigen eine zunehmende Bedeutung von Klimaanpassung. In Deutschland äußern 78 Prozent der Führungskräfte Bedenken hinsichtlich künftiger Kosten und der Widerstandsfähigkeit ihrer Unternehmen bei unzureichender Vorbereitung auf den Klimawandel. 71 Prozent sehen langfristige Vorteile der Transformation gegenüber den Kosten.

Gleichzeitig bestehen Risiken für Lieferketten: 75 Prozent der deutschen Befragten erwarten Beeinträchtigungen durch den Klimawandel. 70 Prozent bewerten ihre Netto-Null-Aktivitäten als relevant für die zukünftige Resilienz. Dennoch zeigt sich eine Umsetzungslücke. 52 Prozent verfügen über eine Klimaanpassungsstrategie, während 58 Prozent in erneuerbare Energien investieren.

Politische Unsicherheit als Investitionshemmnis

Politische Rahmenbedingungen beeinflussen Investitionsentscheidungen weiterhin. 73 Prozent der deutschen Führungskräfte sehen politische Unsicherheit im Kontext von Netto-Null als Hemmnis für Investitionen. Gleichzeitig wünschen sich 79 Prozent eine stärkere Unterstützung durch die Politik.

Ungeachtet dessen verfolgen viele Unternehmen einen langfristigen Ansatz. 76 Prozent gehen davon aus, dass Netto-Null in den kommenden zehn Jahren wieder stärker politisch priorisiert wird. Die strategische Ausrichtung bleibt dabei bestehen, auch wenn kurzfristige politische Impulse variieren.

Anpassung der Kommunikation und Strategien

Mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen hat ihre Kommunikation zu Netto-Null-Aktivitäten in den vergangenen zwölf Monaten angepasst. Hintergrund sind veränderte öffentliche und politische Diskurse. Demgegenüber hat nur ein Viertel der Befragten strategische Anpassungen aufgrund politischer Rahmenbedingungen vorgenommen.

Ökonomische Faktoren gewinnen als Treiber an Bedeutung. 75 Prozent der Unternehmen verfolgen ihre Netto-Null-Ziele unabhängig von politischen Unsicherheiten weiter, da sie wirtschaftliche Vorteile erwarten. 72 Prozent nennen zudem Anforderungen von Kunden und Auftraggebern als entscheidenden Einflussfaktor.

Strategische Neuausrichtung ohne Zielabweichung

Die Mehrheit der deutschen Führungskräfte hält an den bestehenden Zielen fest. 84 Prozent fühlen sich verpflichtet, Netto-Null im vorgesehenen Zeitraum zu erreichen, während 71 Prozent das aktuelle Transformationstempo als notwendig erachten. 68 Prozent gehen davon aus, ihre Zwischenziele zu erfüllen.

Gleichzeitig zeigt sich eine Anpassung der Strategien an veränderte Rahmenbedingungen. 30 Prozent der Unternehmen haben ihre Ziele überprüft. Diese Entwicklung deutet auf eine stärkere Ausrichtung an wirtschaftlichen und operativen Realitäten hin, ohne das übergeordnete Ziel der Dekarbonisierung aufzugeben.