Alba baut Standort in Wilhelmshaven aus

Die Alba Metall Nord GmbH, ein Tochterunternehmen der ALBA Group, erweitert das Betriebsgelände an ihrem Standort in Wilhelmshaven. Die zusätzliche, 6.000 m² große Fläche schließt in westlicher Richtung an das bereits bestehende, rund 55.000 m² große Gelände in der Emsstraße an und wurde langfristig von der Stadt Wilhelmshaven angemietet.