Kramer-Expertentage 2017 – positive Bilanz

Das Projektkonsortum BauKarussell aus Wien hat von Anfang des Jahres bis Mai den Rückbau des Coca-Cola-Geländes in Wien Favoriten betreut. Schwerpunkt war die ökologische und soziale Nachhaltgkeit in der Bauabwicklung. So wurde der Rückbau in erster Linie von am Arbeitsmarkt Benachteiligten ausgeführt.